"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

Jonas Rickaert kende een moeilijk voorjaar, met heel wat opgaves. Na een valpartij al vroeg in het seizoen kende Rickaert heel wat problemen. Hij hoopt dat die nu achter de rug zijn en wil weer in topvorm zijn in de Tour.

Voor Jonas Rickaert was het niet het aangenaamste voorjaar met heel wat problemen. De renner van Alpecin-Premier Tech moest onder meer opgeven in de Ronde van Brugge, In Flanders Fields en Dwars door Vlaanderen.

De problemen van Rickaert zijn begonnen na de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Daar kwam Rickaert zwaar ten val en heeft hij er een heel voorjaar last van gehad. Want Rickaert had ook fysieke klachten het hele voorjaar.

Rickaert reed voorjaar met blessures

"Ik heb eigenlijk met een hersenschudding rondgereden. Dat was niet echt verstandig", geeft hij toe bij WielerFlits. Zo had hij ook na elke koers heel veel hoofdpijn, nu beseft Rickaert dat hij misschien eerder de pauzeknop had moeten induwen.

Rickaert kampte daarbovenop ook met een breukje in zijn staartbeen en had een blessure aan zijn schouder. Maar Rickaert wilde wel blijven doorgaan, omdat hij de klassieke koersen niet wilde missen.

De Scheldeprijs en Parijs-Roubaix reed Rickaert uit, maar hij eindigde vooral in de laatste koers op verre afstand. Daarna nam Rickaert even rust, afgelopen week reed hij echter al opnieuw mee in de Ronde van Turkije.





Rickaert mikt op de Tour met Philipsen

Daar trok Rickaert de sprint aan voor Simon Dehairs en Sente Sentjens, zij werd allebei geklopt door Tom Crabbe en moesten tevreden zijn met een tweede plaats. Voor Rickaert is het fijn samenwerken met zo'n jonge renners, omdat zij nog vaak luisteren.

Voor Rickaert volgt nu een korte rustperiode, daarna gaat hij op hoogtestage om de Baloise Belgium Tour en de Tour voor te bereiden. Rickaert zal daar opnieuw ingezet worden als lead-out van Jasper Philipsen.

"Of het nu voor Jasper is, of voor Sente of Simon: ik doe altijd mijn best. Ik vind het gewoon leuk om die taak op mij te nemen", stelt Rickaert. Vorig jaar mocht Rickaert zelf het podium op voor de prijs van de strijdlust na zijn monsterontsnapping met Van der Poel.