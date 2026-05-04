Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Met vier ritzeges heeft Tadej Pogacar overtuigend de Ronde van Romandië gewonnen. De wereldkampioen heeft zo opnieuw een rittenkoers op zijn palmares kunnen zetten, al lonkt hij ook nog naar een Belgische koers.

Pogacar scoort al zeven op tien in belangrijkste rittenkoersen

Met de Ronde van Romandië heeft Tadej Pogacar nu zeven van de tien belangrijkste rittenkoersen gewonnen. De Tour, de Giro, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Ronde van Catalonië en de Dauphiné stonden al op zijn palmares.

Enkel de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Zwitserland en de Vuelta ontbreken. In juni rijdt Pogacar echter al de Ronde van Zwitserland, het lijkt dan ook bijna zeker dat hij zijn teller dit jaar al op acht kan zetten.

Pogacar blijft zo verder afvinken, hij won ook al vier van de vijf monumenten. Enkel Parijs-Roubaix ontbreekt nog, waar hij de voorbije twee jaar tweede werd. Toch wil Pogacar ook nog andere koersen winnen.

Renewi Tour ook een doel van Pogacar

"De Tour Down Under, de Ronde van Polen, de Ronde van Guangxi en... hoe heet die alweer? - ‘The Tim Wellens Race’", verwijst Pogacar naar de Renewi Tour bij Cycling Pro Net. Die Belgische rittenkoers won Wellens al vier keer.

De wereldkampioen wil de Belgische rittenkoers, die vaak eind augustus wordt gereden, dus graag op zijn palmares zetten. Dit jaar lijkt dat alvast niet te gebeuren, Pogacar zou namelijk ook voor het eerst sinds 2019 nog eens de Vuelta rijden.



Dat Pogacar wil blijven afvinken, zegt echter wel veel over zijn motivatie. De Sloveen lijkt zeker nog niet uitgeblust te zijn en wil zijn palmares zo groot mogelijk maken. Met ondertussen 117 profzeges is dat aardig aan het lukken.