Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

In het voetbal verdwijnen de uitzendrechten na volgend seizoen van openbare zenders naar een streamingplatform. In het wielrennen blijven heel wat topwedstrijden de komende jaren wel te bekijken zonder abonnement.

De rechten van de Europese voetbalcompetities van de Belgische markt zijn verkocht aan de Franse streamingdienst Canal+. De Champions League, Europa League en Conference League zullen in België bij hen te zien zijn.

De belangrijkste wedstrijden in het wielrennen verhuizen momenteel nog niet naar een streamingdienst. Vooral bij de VRT zullen de komende jaren nog heel wat wielerwedstrijden te zien zijn.

Klassiekers nog tot 2031 bij VRT te zien

In juli 2024 sloot de VRT met Flanders Classics een overeenkomst tot en met 2031. De klassiekers, mannen en vrouwen, zullen tot dan nog live te zien zijn bij Sporza. Bij de mannen gaat het over acht wedstrijden.

Dat zijn Omloop Nieuwsblad, In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl, Brussels Cycling Classic, Scheldeprijs en Ronde van Limburg.

Bij de vrouwen gaat het over drie wedstrijden, namelijk Omloop Nieuwsblad, In Flanders Fields - In Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Maar ook heel wat buitenlandse topwedstrijden blijven de komende jaren bij de VRT.





Rittenkoersen van ASO blijven ook tot 2023 bij de VRT

In oktober 2024 werd een akkoord gesloten tussen de European Broadcasting Union (EBU), Amaury Sport Organisation (A.S.O.) en Unipublic ​tot 2030. De VRT is lid van de EBU en mag dus heel wat buitenlandse topkoersen uitzenden.

Voor mannen gaat het om de Tour de France, Vuelta, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Waalse Pijl, Parijs-Nice, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Clasica San Sebastian en Parijs-Tours.

Bij de vrouwen is het dan weer het geval voor Tour de France Femmes, La Vuelta Femenina, Parijs-Roubaix Femmes, Luik-Bastenaken-Luik Femmes en Waalse Pijl Femmes.

Onder meer Giro wel enkel betalend te zien

Heel wat andere wedstrijden zitten dan weer wel achter een betaalmuur. Dat geldt onder meer voor de Giro die vrijdag van start gaat. Wie de Italiaanse grote ronde live wil zien, heeft daarvoor twee opties.

Ofwel een abonnement bij een telecomprovider waar Eurosport als zender inbegrepen is. Ofwel een abonnement bij HBO Max, met daarbij nog een add-on sport voor Eurosport. Dat kost 10,99 euro per maand.