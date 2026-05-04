Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Paul Seixas gaat op zijn 19de debuteren in de Tour de France en wil meteen scoren. Het Franse toptalent heeft echter nog andere doelen dit jaar, met onder meer het WK in Canada.

De Tour de France krijgt met Paul Seixas de jongste renner ooit aan de start in 89 jaar, de 19-jarige Fransman is samen met Danny van Poppel in 2013 de enige tiener sinds 1932 die aan de start stond van de Tour.

Seixas test zich tegen Evenepoel en Del Toro voor de Tour

Voor Seixas staat dit jaar echter niet alleen nog de Tour op het programma. De Tour Auveregne-Rhônes-Alpes (7 tot 14 juni) wordt de laatste voorbereidingskoers van Seixas op de Tour. Vorig jaar werd hij 8ste in de rittenkoers die toch nog Critérium du Dauphiné heette.

Seixas zal het daar onder meer opnemen tegen Remco Evenepoel en Isaac del Toro, die in de Tour ook twee concurrenten zullen zijn voor het podium. Vingegaard en Pogacar zullen niet aan de start staan.

WK in Canada groot najaarsdoel van Seixas

Dat Seixas dit jaar de Tour rijdt en niet de Vuelta, heeft te maken met zijn grote doel in het najaar. Seixas heeft een doel gemaakt van het WK op de weg in Canada, dat op 28 september wordt gereden in Montréal.

Op het WK voor te bereiden, zal Seixas ook al eerder naar Canada afzakken. Daar zal hij op 13 september het GP van Québec rijden en op 15 september de GP van Montréal. Die laatste koers heeft bijna hetzelfde parcours als dat van het WK.





Seixas sluit seizoen af in Lombardije

Om zijn seizoen af te sluiten, zal Seixas de Ronde van Lombardije rijden op 10 oktober. De Fransman werd vorig jaar bij zijn debuut meteen zevende in het laatste monument van het seizoen.

Al valt het natuurlijk ook nog af te wachten of Seixas dat allemaal wel aankan op zijn 19de. De kans is dan ook niet onbestaande dat er na de Tour nog een aanpassing aan zijn programma zal gebeuren.