🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

Wout van Aert is door zijn ploeg Visma-Lease a Bike gehuldigd voor zijn overwinning in Parijs-Roubaix. Van Aert onthulde ook dat hij na zijn zege ook contact had met koning Filip.

Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix

Aan de service course van Visma-Lease a Bike in ‘s-Hertogenbosch werd Wout van Aert gehuldigd voor zijn overwinning in Parijs-Roubaix op 12 april. Met een muur van geel Bengaals vuur werd Van Aert opgewacht.

Ook zijn vrouw Sarah De Bie en zoontjes Georges en Jerome waren van de partij. Van Aert deed nog eens zijn hele verhaal van zijn prachtige overwinning in Parijs-Roubaix, waar hij Tadej Pogacar klopte in de sprint.

De telefoon van Van Aert ontplofte natuurlijk na zijn overwinning, omdat hij 's nachts niet kon slapen is Van Aert om 4u die allemaal beginnen te lezen. Zelf stuurde hij ook een bericht naar de ouders van Michael Goolaerts.

Van Aert had koning Filip aan de lijn

Van Aert zelf kreeg ook een berichtje van iemand van het Belgische koningshuis, want koning Filip wilde met hem spreken. "Om 8 uur hing ik aan de lijn met de koning, dat was speciaal", zegt Van Aert bij HLN.

De koning feliciteerde Van Aert met zijn overwinning en vertelde hem dat hij het hele land trots had gemaakt met zijn zege in Parijs-Roubaix. Voor Van Aert was die zege heel speciaal, maar hij heeft ook nog andere doelen.



Lees ook... "Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar ›

Ronde van Vlaanderen en WK ook nog doelen van Van Aert

"Die zijn er zeker, ja. Parijs-Roubaix was de meest speciale koers voor mij om te winnen, dus het wordt moeilijk om nog iets van dezelfde waarde en betekenis te vinden. Maar er liggen nog veel doelen open."

Onder meer de Ronde van Vlaanderen hoort daar natuurlijk bij, waar Van Aert al drie keer op rij vierde werd. Een ander doel is dan weer het WK, Van Aert zal er na twee gemiste WK's op rij weer bij zijn in Montréal.