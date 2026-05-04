Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Emiel Verstrynge brak dit voorjaar helemaal door met een vijfde plaats in de Amstel Gold Race en een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Onder meer zijn deelname aan de Tour de France vorig jaar heeft hem geholpen om een stap vooruit te zetten.

Verstrynge zette Alpecin-Premier Tech op de kaart in de klassiekers

Alpecin-Premier Tech is meer dan alleen maar Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. De ploeg van de broers Roodhooft heeft de voorbije jaren ook heel wat renners ontwikkeld, die ondertussen wel al vertrokken zijn.

Emiel Verstrynge is de volgende in de rij die zijn opmars maakt bij Alpecin-Premier Tech. Hij zorgde ervoor dat de ploeg van de broers Roodhooft ook in de klimklassiekers nadrukkelijk vooraan in beeld reed.

Motor van Verstrynge beter geworden in de Tour

Verstrynge koppelde daar ook resultaten aan met een vijfde plaats in de Amstel Gold Race en een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Dat hij vorig jaar debuteerde in de Tour, heeft daar zeker een rol in gespeeld.

Zijn motor is door die Tour van vorig jaar groter geworden. "Ik heb dat lang afgehouden, maar in de winter werd het wel duidelijk dat ik een uur lang aan een heel hoog tempo kon rijden of ik heel veel crossen aankon", zegt hij bij Sportweekend.



"Of daar de oorzaak ligt? Wellicht voor een deel wel." In de cross deed Verstrynge het ook goed met zilver op het Belgisch kampioenschap en in totaal vijf podiumplaatsen. Dat trekt hij nu dus door naar de weg met goede resultaten.