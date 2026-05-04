Analyse Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
De strijd om de roze trui lijkt al voor de start van de Giro niet echt spannend te worden. De strijd om de paarse puntentrui lijkt dan weer wel bijzonder interessant en spannend te gaan worden.

Jonas Vingegaard is de grote topfavoriet voor de eindzege in de Giro, vooral na het afhaken van onder meer Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), Mikel Landa (Soudal Quick-Step) en Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Als Vingegaard op niveau is, dan moet hij zonder problemen de Giro kunnen winnen. Veel spannender zal wellicht de strijd om de paarse puntentrui worden, met heel wat kandidaten die een kans maken op de Maglia Ciclamino. 

Wordt Milan tweede keer puntenkoning in de Giro?

De topkandidaat is Jonathan Milan (Lidl-Trek). De Italiaan won de paarse puntentrui in 2024 al eens, vorig jaar pakte hij de groene trui in de Tour. Dit jaar is hij terug in de Giro, met opnieuw de ambitie om ritten te winnen en de puntentrui te pakken. 

De Italiaan won dit seizoen al twee ritten en de puntentrui in de AlUla Tour en de UAE Tour, in Tirreno-Adriatico was hij goed voor één ritzege. De puntentrui pakte Milaan daar niet, hij werd pas zesde. Eindwinnaar Del Toro was daar de beste. 

Magnier het speerpunt van Soudal Quick-Step in de Giro

Voor Milan zijn er echter wel een aantal concurrenten. Soudal Quick-Step komt met Paul Magnier aan de start van de Giro. Eind februari won hij twee ritten in de Algarve, in Tirreno-Adriatico sprintte hij naar een vierde plaats in rit drie.

Magnier debuteerde vorig jaar in de Giro, toen was een derde plaats in de zesde etappe zijn beste resultaat. Dit jaar is Magnier nog op zoek naar zijn topvorm, maar in de Giro kan het zomaar eens prijs zijn. 

Lund Andresen grootste uitdager van Milan

Een derde kandidaat en misschien wel de grootste uitdager van Milan wordt Tobias Lund Andresen (Decathlon-CMA CGM). De Deen won dit seizoen een rit in Tirreno-Adriatico, werd tweede in In Flanders Fields, zesde in de E3 Saxo Classic in de Omloop en zevende in K-B-K. 

Lund Andresen kan zeker een beklimming over, wat in de Giro geen overbodige luxe is in strijd om een puntentrui. De Deen heeft bij Decathlon-CMA CGM dit seizoen een stevige stap vooruit gezet en wordt iemand om rekening mee te houden. 

Twijfels over Groves, ritten belangrijker voor Groenewegen?

Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) reed sinds Kuurne-Brussel-Kuurne geen koers meer door een knieblessure, maar zal wel aan de start staan van de Giro. Het is afwachten hoe het met zijn vorm zal zijn. De Australiër won in in 2023 en 2024 wel al eens de puntentrui in de Vuelta. 

Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) mikt ook op ritzeges, maar het is maar de vraag of hij ook een doel maakt van de puntentrui. In zijn carrière won Groenewegen op twintig pogingen nog nooit een puntentrui in de WorldTour. 

Voor Unibet Rose Rockets lijkt in hun eerste grote ronde vooral die eerste ritzege het belangrijkste te worden. Als Groenewegen meerdere etappes zal winnen, zou het een bonus zijn, maar wellicht geen doel op zich. 

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

