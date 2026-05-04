Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Vorig jaar won Shari Bossuyt al de GP de Wallonie, maar een ritzege in de Vuelta Femenina is toch nog iets groter en belangrijker. Ze botste in de sprint nog met Lotte Kopecky, waarmee ze nog contact zal opnemen.

Op 15 juni vorig jaar maakte Shari Bossuyt haar rentree in het peloton na een schorsing van twee jaar. Ze verzamelde meteen heel wat ereplaatsen en won met de GP de Wallonie haar laatste koers van het seizoen.

Eerste grote zege voor Bossuyt sinds terugkeer na dopingschorsing

Dit voorjaar was Bossuyt opnieuw goed voor heel wat ereplaatsen met onder meer een zevende plaats in de Omloop Nieuwsblad, een derde plaats in Omloop van het Hageland, een vierde plaats in Nokere Koerse en een vijfde plaats in de Ronde van Brugge.

Winnen lukte nog niet voor Bossuyt, maar in de tweede etappe van de Vuelta Femenina was het wel prijs. " Dit bevestigt dat ik terug ben en goed bezig ben." Het was echter ook een onverwachte zege, want op een kilometer van de streep zat Bossuyt nog veel te ver.

Bossuyt over botsing met Kopecky in de sprint

"Maar in de afdaling kon ik nog zo veel plaatsen goedmaken. Ik kwam met zo veel snelheid dat ik al op 300 meter van de streep aanging. Ik denk niet dat iemand verwacht had dat ik met zo veel snelheid zou komen", zei Bossuyt bij Sporza.

Ook Kopecky was even verrast dat Bossuyt naast haar kwam en ze raakten elkaar met de schouder. Kopecky verloor haar snelheid en kon niet sprinten voor de zege, Bossuyt won wel blijven doorgaan en won met veel voorsprong de tweede etappe in de Vuelta Femenina.



Voor Bossuyt was het contact met Kopecky dan ook per ongeluk. "Ik denk niet dat ik van mijn lijn afwijk. Ik hoef mijn exuses niet aan te bieden, maar ga wel een berichtje sturen", zei Bossuyt nog over haar partner in de koppelkoers op de piste.