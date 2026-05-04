Jeroen Deheegher
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië
Florian Lipowitz heeft zich in de Ronde van Romandië opnieuw getoond als een uitstekend renner in rittenkoersen. De Duitser bleef als enige nog in de buurt van Tadej Pogacar in de Zwitserse rittenkoers.

Vier keer tweede, drie keer in een etappe en ook in het eindklassement. Florian Lipowitz deed het uitstekend in de Ronde van Romandië. De Duitser strandde in het eindklassement op 42 seconden van Tadej Pogacar

Lipowitz had daarmee meer dan twee minuten voorsprong op nummer drie Lenny Martinez. Zonder Pogacar had Lipowitz met overmacht de Zwitserse rittenkoers gewonnen, maar nu blijft hij wachten op een eerste zege sinds 2024. 

In de slotrit viel Lipowitz ook aan, maar hij kreeg Pogacar niet uit zijn wiel. De wereldkampioen schudde Lipowitz in de laatste kilometer toch nog af en pakte zo zijn vierde ritzege en ook de eindzege in Romandië. 

Pogacar op de limiet gezet door Lipowitz

Lipowitz was vooral tevreden met de koers die hij gereden heeft. "In de laatste vijf kilometer had ik niets meer te verliezen en probeerde ik het. Ik was alleen met Pogacar, maar aan de finish was hij iets sterker", zei Lipowitz bij Cycling Pro Net

"Ik kan tevreden terugkijken op deze week, maar ik denk ook dat Pogacar op de limiet zat", stelde Lipowitz verrassend. "Maar ik was ook gewoon tevreden om bij hem in de buurt te zitten. Petje af voor hem met alweer een overwinning. Ik ben ontzettend trots op hoe we hebben gekoerst."

Lees ook... Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Lipowitz heeft duidelijk ook een stap vooruit gezet deze winter. De Duitser werd eind maart ook al derde in de Ronde van Catalonië en begin april tweede in de Ronde van het Baskenland. In de Tour zal hij zeker een kandidaat voor het podium zijn. 

