"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

Wout van Aert heeft met Parijs-Roubaix een van zijn droomkoersen kunnen afvinken op zijn palmares. Er zijn echter ook nog andere doelen voor Van Aert dit seizoen, onder meer in de Tour de France.

Zo'n drie weken geleden zag Wout van Aert een droom in vervulling gaan door Parijs-Roubaix op zijn palmares te kunnen zetten. Van Aert klopte in de sprint wereldkampioen Pogacar, wat zijn zege nog mooier maakte.

Van Aert via hoogtestage naar de Tour

Van Aert heeft intussen uitgebreid kunnen nagenieten van zijn overwinning in Parijs-Roubaix en kijkt al vooruit naar het volgende hoofdstuk van het seizoen. Zo vertrekt Van Aert binnenkort op hoogtestage naar de Sierra Nevada.

In juni rijdt Van Aert nog de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en het Belgisch kampioenschap, maar vooral de Tour de France wordt belangrijk. Voor Van Aert zelf, maar ook voor zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Ploegentijdrit en gele trui doel voor Van Aert

"Vooral het eerste weekend van de Tour wordt een super groot doel voor ons als team", doelt Van Aert bij Sporza op de ploegentijdrit in Barcelona op dag één. "Als het daar goed uitdraait, zal ik dicht bij de leiderstrui staan."

"Die twee dingen spelen zeker in mijn hoofd." Van Aert droeg de gele trui in de Tour al eens vier dagen in 2022, toen won hij ook de vierde etappe in de gele trui. Vier jaar later droomt Van Aert er dus van om nog eens de gele trui te dragen.