Jeroen Deheegher
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af
Even geen koersen voor Wout van Aert en dus trok hij erop uit met zijn vrienden. Van Aert had zondag echter geen geluk met het weer en moest in de regen weer naar huis fietsen.

Van Aert in de regen naar huis

Wout van Aert moest na zijn tweedaagse uitstapje met zijn gravelfiets met zijn vrienden ook weer naar huis. En dat gebeurde toch in minder aangename omstandigheden. Er trok zondag een regenzone over het land en Van Aert moest erdoor om naar huis te fietsen. 

"Regenjas-dag", schreef Van Aert met een duim naar beneden op Strava. Van Aert reed van Knokke-Heist weer naar huis in Herentals, goed voor een toch van net geen 185 kilometer. Van Aert legde deed dat in 5 uur en 22 minuten, toch nog altijd goed voor een goed gemiddelde van 34,3 km/u.

Sinds zijn overwinning op 12 april in Parijs-Roubaix heeft Wout van Aert niet meer gekoerst. Van Aert trok onder meer naar het Spaanse Marbella met zijn vrouw en kinderen om te genieten van zijn zege in Parijs-Roubaix. 

Van Aert op pad met zijn vrienden naar Zeeland

Van Aert blijft wel trainen en maakte van het verlengde weekend gebruik om op pad te gaan met zijn vrienden. Van Aert en co vertrokken op dag één en vertrokken vanuit Herentals voor een tocht richting Zeeland. 

Na 187 kilometer stopten ze in de buurt van Renesse. Een dag later vertrokken ze van daar weer voor een tocht van net geen 126 kilometer langs onder meer Neeltje Jans en Vlissingen en als eindhalte Knokke. 

Programma Wout van Aert

Voor Van Aert start binnenkort weer een drukke periode, met wellicht een hoogtestage voor hij in juni de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) rijdt en in juli dan de Tour de France (4 tot 26 juli). Daarna volgt ook nog de Vuelta (22 augustus tot 13 september). 

Daarna reist Van Aert door naar Canada, waar hij een doel heeft gemaakt van het WK op de weg op 28 september. Met de Vuelta hoopt Van Aert zich optimaal in vorm te raken voor het wereldkampioenschap.

 
 
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

