Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

Geen Lorenzo Fortunato (29) dit jaar in de Giro. De Italiaanse klimmer past voor de belangrijke rittenkoers van zijn land. Hij zal wat nodige rust inbouwen.

Lorenzo Forunato (XDS Astana) is niet de eerste de beste. In de Giro van 2025 toonde hij zich enorm aanvalslustig en won hij een rit en het bergklassement. De klimmer zal dat kunststukje niet herhalen dit jaar. Dat zegt hij bij SpazioCiclismo.

Fortunato neemt een week rust

"Helaas staat de Giro dit jaar niet op mijn programma", vertelt Fortunato. "Het is voor het eerst in vijf jaar dat ik niet zal deelnemen." Waarna hij zijn volgende koers verklapte aan het medium.

"Ik heb al de rondes- van Catalonië en het Baskenland gereden en na de Ronde van Romandië neem ik een week rust, waarna ik aan de start zal verschijnen van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes."

De Tour Auvergne-Rhône-Alpes is dit jaar toe aan zijn 78ste editie. De Franse rittenkoers begint op 7 juni en loopt tot 14 juni. Vorig jaar was Tadej Pogacar er de beste.



Fortunato was naast successen in de Giro ook al goed voor de eindzege in de Ronde van Asturië (2023) en een rit in de Ronde van Romandië (2025). De voorbije dagen was hij actief in de Ronde van Romandië. Daar legde hij beslag op de negende plaats in het eindklassement.