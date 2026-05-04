Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

Marianne Vos (38) komt niet meer aan de start van de tweede etappe van de Vuelta Feminina. De Nederlandse kwam in de eerste etappe ten val, sprintte nog naar de zevende plaats, maar deed dat wel met een breuk in haar sleutelbeen.

Op zo'n 8 kilometer van de streep ging het mis voor Marianne Vos in de eerste etappe van de Vuelta Feminina. De Nederlandse was vooraan het peloton betrokken bij een valpartij, maar sprong snel weer op de fiets.

Vos heeft sleutelbeen gebroken en geeft op in de Vuelta

Met haar ploeg Visma-Lease a Bike begon Vos te achtervolgen, om toch nog te kunnen sprinten voor de overwinning. Dat lukte ook, Vos strandde uiteindelijk op de zevende plaats, een bijzonder straffe prestatie.

Want enkele uren later werd de prestatie van Vos nog straffer, haar ploeg Visma-Lease a Bike heeft laten weten dat Vos een gebroken sleutelbeen heeft opgelopen bij haar valpartij, waardoor ze niet meer start in de tweede etappe.

Vader overleden en tweede in Parijs-Roubaix

Voor Vos is het een nieuwe domper na een zware periode. Ze liet een groot deel van het voorjaar aan zich voorbij gaan om bij haar ziekte vader te zijn. Eind maart moest Vos dan ook afscheid nemem van haar vader.

In Parijs-Roubaix stond Vos voor het eerst in een maand weer aan de start. Tegen de Duitse kampioene Franziska Koch kon ze sprinten voor de overwinning, maar Vos verloor verrassend de sprint en moest tevreden zijn met de tweede plaats.



