Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

Geen feestje vandaag voor Lotte Kopecky in de Vuelta Feminina. Onze landgenote van SD Worx-Protime werd tweede in de openingsrit. Achteraf baalde ze toch wel als een stekker.

De aankomst in de heuvelachtige openingsrit in Galicië leek spek voor de bek van Lotte Kopecky. De finish liep bergop en enkel de sterkste sprinters zouden overleven. Exact het profiel van Kopecky.

Dat bleek ook. Kopecky zat uitstekend geplaatst in de laatste lijn en beschikte over uitstekende papieren voor de winst. Ze botste echter op een beresterke Noemi Rüegg van EF Education-Oatly. Kopecky beet de tanden stuk op Zwitserse en pakt zo naast de gegeerde leiderstrui.

Lotte Kopecky baalt na tweede plaats

"Dit is een gemiste kans", vertelde Kopecky achteraf aan Sporza. "Het is een beetje klote, want de ploeg deed perfect werk tot die laatste bocht. Ferrand-Prévot ging daar binnendoor."

"Ik moet eens herbekijken wat ik daar exact fout doe", steekt ze de hand in eigen boezem. "Want ik kwam zonder snelheid uit die bocht." Kopecky moet niet wanhopen, want er zullen zich nog kansen aanbieden in deze Vuelta Feminina.

"Maar ik moet eerst even alles laten bezinken", loopt ze nog niet op de zaken vooruit. "Want dit was een mooie kans. Jammer dat ik er dan net naast grijp."