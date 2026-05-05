"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De kogel is door de kerk. Paul Seixas maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. De grote hoop van het Franse wielrennen krijgt daarmee een gigantische druk opgelegd. Benieuwd hoe dat lopen zal, want het doet denken aan Jan Ullrich volgens Christophe Vandegoor.

Seixas rijdt de Tour de France

Eind vorig jaar werd de gedachte geopperd dat Paul Seixas dit jaar al moest deelnemen aan de Tour de France. Het idee bleef sluimeren en uiteindelijk is de bevestiging er gekomen: De Fransman zal deze zomer de Ronde van Frankrijk rijden.

Amper 19 jaar is hij, maar alle hoop van het Franse volk ligt zo wel op zijn schouders. Mooi dat het kan deelnemen aan het grootste wielercircus in de wereld, maar de druk op zijn schouders moet gigantisch groot zijn.

Voor de leeuwen gooien

Sporza-verslaggever Christophe Vandegoor weet niet hoe hij op de bevestiging dat de Fransman de Tour de France zal rijden moet reageren. Voor heel wat waarnemers blijft het een gevaarlijke zet om hem nu al voor de leeuwen te gooien.

“Het is een berekend risico, maar de druk zal te groot geweest zijn. En misschien geeft hij ook zelf wel aan dat hij er mentaal en fysiek klaar voor is”, vertelt hij bij Sporza. Zeker ook omdat de verwachtingen groot zijn.

“Iedereen heeft gezien wat hij kan. Ze zullen hem als grote concurrent beschouwen van Tadej Pogacar en plaatsen hem misschien zelfs nog boven Jonas Vingegaard. Dat kan zomaar gebeuren, het is typisch Frans.”

Lees ook... Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Frans chauvinisme

Dan verdwijnt de objectiviteit helemaal en heiligt het doel alle middelen. Dan zou het onderweg ook wel eens gevaarlijk kunnen worden, als mensen in het publiek hun nationale held een handje willen helpen door Vingegaard of zelfs Pogacar te hinderen.

We weten ondertussen al dat dergelijke acties zich niet alleen meer tot het chauvinistische Frankrijk zich beperken. Kijk maar wat Mathieu van der Poel de voorbije jaren allemaal meegemaakt heeft, zowel op de weg als in het veld.

Hopelijk komt het deze zomer niet zover. Seixas heeft alle potentieel, maar je moet voorzichtig met zo’n talent omspringen. Want er zijn genoeg voorbeelden van jongens die opgebrand worden. “Een nieuwe Jan Ullrich, dat moeten we vermijden.” Die raakte op de dool na zijn zege in 1997.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Tadej Pogacar
Remco Evenepoel
Jan Ullrich

Meer nieuws

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

10:30
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

08:30
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

17:45
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

07:30
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

07:00
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

20:02
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

19:45
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

18:30
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

04/05
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

17:18
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

16:45
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

16:00
Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

04/05
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

15:00
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

14:30
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

13:40
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

13:00
Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

04/05
"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

12:00
Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

03/05
🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

11:30
Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

04/05
Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

04/05
📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

03/05
"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

04/05
Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

03/05
Uitspraak Pogacar is slecht nieuws voor Evenepoel

Uitspraak Pogacar is slecht nieuws voor Evenepoel

03/05
Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

04/05
Bijna iedereen beseft dat Tour-droom Remco nu nog verder weg is: "Als jij het als Belg al zegt..."

Bijna iedereen beseft dat Tour-droom Remco nu nog verder weg is: "Als jij het als Belg al zegt..."

03/05
Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

03/05
Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

03/05
Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

03/05
Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

03/05
Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

03/05
Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

03/05
Coach van Van Aert spreekt indruk over koerswereld totaal tegen: "Beste voorbeeld is tijdrit van Vingegaard"

Coach van Van Aert spreekt indruk over koerswereld totaal tegen: "Beste voorbeeld is tijdrit van Vingegaard"

03/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Lotte Kopecky Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Andreas Lund Andresen David Gaudu Bernard Hinault Demi Vollering Primoz Roglic Lorenzo Fortunato John Degenkolb Jonas Rickaert Sepp Kuss Frederic Amorison Marianne Vos Sep Vanmarcke Emiel Verstrynge Karsten Kroon

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved