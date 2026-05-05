"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

De kogel is door de kerk. Paul Seixas maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. De grote hoop van het Franse wielrennen krijgt daarmee een gigantische druk opgelegd. Benieuwd hoe dat lopen zal, want het doet denken aan Jan Ullrich volgens Christophe Vandegoor.

Seixas rijdt de Tour de France

Eind vorig jaar werd de gedachte geopperd dat Paul Seixas dit jaar al moest deelnemen aan de Tour de France. Het idee bleef sluimeren en uiteindelijk is de bevestiging er gekomen: De Fransman zal deze zomer de Ronde van Frankrijk rijden.

Amper 19 jaar is hij, maar alle hoop van het Franse volk ligt zo wel op zijn schouders. Mooi dat het kan deelnemen aan het grootste wielercircus in de wereld, maar de druk op zijn schouders moet gigantisch groot zijn.

Voor de leeuwen gooien

Sporza-verslaggever Christophe Vandegoor weet niet hoe hij op de bevestiging dat de Fransman de Tour de France zal rijden moet reageren. Voor heel wat waarnemers blijft het een gevaarlijke zet om hem nu al voor de leeuwen te gooien.

“Het is een berekend risico, maar de druk zal te groot geweest zijn. En misschien geeft hij ook zelf wel aan dat hij er mentaal en fysiek klaar voor is”, vertelt hij bij Sporza. Zeker ook omdat de verwachtingen groot zijn.

“Iedereen heeft gezien wat hij kan. Ze zullen hem als grote concurrent beschouwen van Tadej Pogacar en plaatsen hem misschien zelfs nog boven Jonas Vingegaard. Dat kan zomaar gebeuren, het is typisch Frans.”



Lees ook... Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France›

Frans chauvinisme

Dan verdwijnt de objectiviteit helemaal en heiligt het doel alle middelen. Dan zou het onderweg ook wel eens gevaarlijk kunnen worden, als mensen in het publiek hun nationale held een handje willen helpen door Vingegaard of zelfs Pogacar te hinderen.

We weten ondertussen al dat dergelijke acties zich niet alleen meer tot het chauvinistische Frankrijk zich beperken. Kijk maar wat Mathieu van der Poel de voorbije jaren allemaal meegemaakt heeft, zowel op de weg als in het veld.

Hopelijk komt het deze zomer niet zover. Seixas heeft alle potentieel, maar je moet voorzichtig met zo’n talent omspringen. Want er zijn genoeg voorbeelden van jongens die opgebrand worden. “Een nieuwe Jan Ullrich, dat moeten we vermijden.” Die raakte op de dool na zijn zege in 1997.