🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

Visma-Lease a Bike heeft in een documentaire teruggeblikt op het voorjaar, met als hoogtepunt natuurlijk de zege van Wout van Aert in Parijs-Roubaix. Alles van die dag staat intussen ook in de mancave van Van Aert.

VIsma-Lease a Bike blikt terug op zege in Parijs-Roubaix van Van Aert

In een documentaire van zo'n 50 minuten heeft Visma-Lease a Bike teruggeblikt op het voorjaar, met een hoofdrol voor Wout van Aert. Zijn zege in Parijs-Roubaix staat uiteraard centraal, van het begin tot het einde.

In de documentaire zijn onder meer beelden van achter de schermen te zien, met ook de speech van Van Aert. Eindigen doet de docu in de mancave van Van Aert in zijn huis in Herentals, waar hij een klein museum heeft gebouwd.

Van Aert heeft er heel wat shirts, trofeeën en ook fietsen van speciale momenten en overwinningen van zijn hele carrière verzameld. Ook zijn shirt, helm en fiets van Parijs-Roubaix hangen intussen al aan de muur.

Wallf of Fame van Van Aert wordt te klein

"Nu kan ik er iedere dag naar kijken voor ik vertrek om te trainen, dat is een uitstekende motivatie", zegt Van Aert. Hij droomde er altijd van om een eigen Wall of Fame te hebben toen hij zijn huis bouwde.

"Het is iets dat ik echt wilde en ik vind ook dat het heel cool geworden is." Maar heel veel kan er wel niet meer bij in de mancave van Van Aert, die stilaan helemaal vol is. "Ik moet wat selectiever worden, maar dat is een luxeprobleem", lacht Van Aert nog.



Lees ook... "Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar ›