Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie pakte zondag zijn eerste overwinning van het seizoen voor Lotto-Intermarché. De vreugde was groot, maar toch blijft er vooral één vraag op de lippen liggen: rijdt de Waalse renner volgend jaar nog voor de fusieploeg?

Eerste zege van het jaar voor Arnaud De Lie

Door blessures was de voorbereiding van Arnaud De Lie verre van optimaal. Onze landgenoot zakte tijdens het klassieke voorjaar dan ook meer dan eens door het ijs. Hij pakte geen enkele overwinning en dat knaagde toch.

Maar zondag was het dan eindelijk wel prijs. In de Famenne Ardenne Classic sprintte De Lie naar de overwinning. De eerste van het seizoen deed ontzettend veel deugd. En zorgde meteen ook voor een vertrouwensboost.

Met vertrouwen naar de Giro

Want veel tijd heeft De Lie niet om zich klaar te maken voor een heel belangrijke reeks afspraken. Dit weekend begint de Giro d’Italia en daar wil Lotto-Intermarché toch wel een en ander zien van onze landgenoot.

In de eerste tien dagen stipte men maar liefst drie etappes aan waar De Lie kan winnen. En de eerste dag is misschien wel de belangrijkste, want bij Lotto-Intermarché zouden ze De Lie maar al te graag in de roze leiderstrui zien rijden.

Deadline gemist

Al zit de ploegleiding ook met een groot vraagstuk nog. Blijft De Lie volgend seizoen aan boord bij Lotto-Intermarché? Velen hadden immers al verwacht dat hij niet mee in het fusieverhaal zou stappen en een andere uitdaging zou kiezen.



Lees ook... "Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze ›

Maar De Lie bleef toch aan boord, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Biniam Girmay die ze graag aan boord hadden gehouden. Maar nu rijst dezelfde vraag voor volgend seizoen, want normaal had De Lie al uitsluitsel moeten brengen.

Lotto-Intermarché wou immers tegen 30 april een antwoord van De Lie of hij aan boord zou blijven voor 2026. En dat antwoord is er niet gekomen, ook al heeft de ploeg hem een verbeterd voorstel gedaan, waardoor de werking toch wel op hem gericht wordt.

Vervangers staan al klaar

CEO Jean-François Bourlart is duidelijk: hij geeft De Lie nog wat tijd om te antwoorden of hij al of niet aan boord blijft, maar ondertussen is de ploeg ook al op zoek en in onderhandeling met mogelijke opvolgers. De namen die genoemd worden: Valentin Madouas en Emilien Jeannière.

Bourlart bevestigt dat aan Het Nieuwsblad. “Dat zijn renners die einde contract zijn en met wie we inderdaad praten”, klinkt het. “Ze zouden hun plaats hebben in onze ploeg. Klassieke renners en sprinters passen in ons DNA. Meer dan renners voor de grote rondes.”

Einde verhaal

Als je het ons vraagt, dan zijn we er haast van overtuigd dat De Lie de deur achter zich dicht zal trekken bij Lotto-Intermarché. Hij is op zoek naar een ploeg met een bredere begeleiding om zijn talenten te laten gelden.

Soudal Quick-Step werd al genoemd, maar dat zal het normaal niet worden. Red Bull-BORA-hansgrohe is geïnteresseerd en dat is ongetwijfeld een ferme stap voorwaarts voor De Lie. Ook Alpein-Premier Tech zou een optie zijn, al heeft dat vooral te maken met David Van der Poel, broer van, die zijn zaakwaarnemer is.

Officieel mogen ploegen over transfers niet communiceren voor 1 augustus van de UCI, maar ongetwijfeld zal deze maand nog duidelijk worden waar De Lie volgend seizoen aan de slag gaat. Wij gokken op Alpecin-Premier Tech.