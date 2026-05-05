Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Arnaud De Lie pakte zondag zijn eerste overwinning van het seizoen voor Lotto-Intermarché. De vreugde was groot, maar toch blijft er vooral één vraag op de lippen liggen: rijdt de Waalse renner volgend jaar nog voor de fusieploeg?

Eerste zege van het jaar voor Arnaud De Lie

Door blessures was de voorbereiding van Arnaud De Lie verre van optimaal. Onze landgenoot zakte tijdens het klassieke voorjaar dan ook meer dan eens door het ijs. Hij pakte geen enkele overwinning en dat knaagde toch.

Maar zondag was het dan eindelijk wel prijs. In de Famenne Ardenne Classic sprintte De Lie naar de overwinning. De eerste van het seizoen deed ontzettend veel deugd. En zorgde meteen ook voor een vertrouwensboost.

Met vertrouwen naar de Giro

Want veel tijd heeft De Lie niet om zich klaar te maken voor een heel belangrijke reeks afspraken. Dit weekend begint de Giro d’Italia en daar wil Lotto-Intermarché toch wel een en ander zien van onze landgenoot.

In de eerste tien dagen stipte men maar liefst drie etappes aan waar De Lie kan winnen. En de eerste dag is misschien wel de belangrijkste, want bij Lotto-Intermarché zouden ze De Lie maar al te graag in de roze leiderstrui zien rijden.

Deadline gemist

Al zit de ploegleiding ook met een groot vraagstuk nog. Blijft De Lie volgend seizoen aan boord bij Lotto-Intermarché? Velen hadden immers al verwacht dat hij niet mee in het fusieverhaal zou stappen en een andere uitdaging zou kiezen.

Lees ook... "Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

Maar De Lie bleef toch aan boord, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Biniam Girmay die ze graag aan boord hadden gehouden. Maar nu rijst dezelfde vraag voor volgend seizoen, want normaal had De Lie al uitsluitsel moeten brengen.

Lotto-Intermarché wou immers tegen 30 april een antwoord van De Lie of hij aan boord zou blijven voor 2026. En dat antwoord is er niet gekomen, ook al heeft de ploeg hem een verbeterd voorstel gedaan, waardoor de werking toch wel op hem gericht wordt.

Vervangers staan al klaar

CEO Jean-François Bourlart is duidelijk: hij geeft De Lie nog wat tijd om te antwoorden of hij al of niet aan boord blijft, maar ondertussen is de ploeg ook al op zoek en in onderhandeling met mogelijke opvolgers. De namen die genoemd worden: Valentin Madouas en Emilien Jeannière.

Bourlart bevestigt dat aan Het Nieuwsblad. “Dat zijn renners die einde contract zijn en met wie we inderdaad praten”, klinkt het. “Ze zouden hun plaats hebben in onze ploeg. Klassieke renners en sprinters passen in ons DNA. Meer dan renners voor de grote rondes.”

Einde verhaal

Als je het ons vraagt, dan zijn we er haast van overtuigd dat De Lie de deur achter zich dicht zal trekken bij Lotto-Intermarché. Hij is op zoek naar een ploeg met een bredere begeleiding om zijn talenten te laten gelden.

Soudal Quick-Step werd al genoemd, maar dat zal het normaal niet worden. Red Bull-BORA-hansgrohe is geïnteresseerd en dat is ongetwijfeld een ferme stap voorwaarts voor De Lie. Ook Alpein-Premier Tech zou een optie zijn, al heeft dat vooral te maken met David Van der Poel, broer van, die zijn zaakwaarnemer is.

Officieel mogen ploegen over transfers niet communiceren voor 1 augustus van de UCI, maar ongetwijfeld zal deze maand nog duidelijk worden waar De Lie volgend seizoen aan de slag gaat. Wij gokken op Alpecin-Premier Tech.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category 1
World Tour
Famenne Ardenne Classic
Giro d'Italia
Arnaud De Lie

Meer nieuws

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

10:30
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

09:30
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

08:30
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

07:00
"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

12:00
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

20:02
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

19:45
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

18:30
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

17:45
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

17:18
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

16:45
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

16:00
Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

03/05
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

15:00
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

14:30
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

13:40
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

13:00
Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

03/05
🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

11:30
Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

04/05
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

04/05
Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

04/05
Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

04/05
"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

04/05
Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

04/05
Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

04/05
Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

03/05
Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

03/05
Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

03/05
📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

03/05
Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

03/05
Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

03/05
Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

03/05
🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

03/05
🎥 Geen twee zonder drie: beresterke Tom Crabbe steekt ook laatste rit op zak in Turkije

🎥 Geen twee zonder drie: beresterke Tom Crabbe steekt ook laatste rit op zak in Turkije

03/05
Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst" Naast de fiets

Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst"

03/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Lotte Kopecky Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Andreas Lund Andresen David Gaudu Bernard Hinault Demi Vollering Primoz Roglic Lorenzo Fortunato John Degenkolb Jonas Rickaert Sepp Kuss Frederic Amorison Marianne Vos Sep Vanmarcke Emiel Verstrynge Karsten Kroon

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved