"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

Arnaud De Lie maakt vrijdag zijn debuut in de Giro d'Italia. Zijn ploeg Lotto-Intermarché heeft wel al aangekondigd dat De Lie maximaal tien etappes zal rijden en die beslissing wordt ook geprezen.

Met een overwinning in de Famenne Ardenne Classic, zijn derde in vier jaar, kan Arnaud De Lie vrijdag met vertrouwen aan de start staan van de Giro in het Bulgaarse Nessebar. En hij is zo meteen een van de favorieten voor de eerste roze trui.

De Lie rijdt de Giro, maar zal opgeven

Voor Lotto-Intermarché is een rit winnen in een grote ronde dan ook een doel dit seizoen. Vorig jaar lukte het niet, Victor Campenaerts was met zijn ritzege in de 18de etappe van de Tour in 2024 de laatste die een rit in een grote ronde won voor Lotto.

Arnaud De Lie moet Lotto-Intermarché dus een ritzege bezorgen in de Giro. Al kondigde Lotto-Intermarché ook al aan dat De Lie maximaal tien ritten zou rijden en dan de Giro zal verlaten, om andere koersen voor te bereiden.

Naesen vindt keuze van De Lie uitstekend

"Het is moedig om dat nu al aan te kondigen", zegt Benji Naesen bij Lanterne Rouge Cycling Podcast. "De Lie zal wel wat kritiek krijgen, maar meer sprinters zouden dit moeten doen."

Het programma van De Lie oogt ook bijzonder zwaar. De Ronde van Wallonië (1 tot 5 juni), de Copenhagen Sprint (14 juni), de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) en de Tour de France (4 tot 26 juli) staan na de Giro op zijn programma.



Lees ook... Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic ›

"Als hij niet zou opgeven in de Giro, is De Lie gewoon kapot in juli", stelt Naesen. "Hij rijdt gewoon alles. Misschien moet hij ook nog de eerste tien etappes van de Vuelta rijden", lacht Naesen nog.