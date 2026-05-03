Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

Arnaud De Lie heeft zijn eerste seizoenszege beet. De Belg van Lotto-Intermarché reed de twijfels van zich af in de Famenne Ardenne Classic. Dit is wat hij achteraf te zeggen had.

Het hing nochtans aan een zijden draadje in het zuiden van ons land. De vlucht van de dag bleef lang vooruit en werd pas in de laatste kilometer gegrepen. De Lie haalde het uiteindelijk voor Jens Verbrugghe (NSN Development Team) en Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

Lotto-Intermarché toonde initiatief

"Ik ben heel blij", vertelde De Lie achteraf in het flashinterview, geciteerd door In de Leiderstrui. "Ik heb wel veel geluk gehad in deze koers. Nu bleef de vroege vlucht bijna vooruit. We pakken hun op 100, 150 meter van de finish. We hadden dus een beetje geluk nodig, maar ik denk dat we ook wel initiatief hebben getoond met de ploeg."

"Uiteindelijk kunnen we dat winnend afsluiten", vulde hij aan. "Dat is mooi voor het team, maar ook voor mij. Als je sprinter bent en je weet niet te winnen, dan is dat lastig. Deze doet heel veel deugd." Wat betekent dit voor de rest van het seizoen? "Ik kwam hier echt om vertrouwen op te doen", vertelt De Lie. "Ik denk dat winnen de beste boost geeft voor de volgende uitdagingen, waar de Giro er een van is."

"Het geeft me een kleine boost daarvoor, ook omdat Milan Menten mijn lead-out zal worden. We hebben het echt goed gedaan, ook al verloren we elkaar een beetje in de finale. Het belangrijkste is dat je op het juiste moment op de juiste plek zit, dat was vandaag het geval. Bedankt aan het hele team."

Het was al de derde zege voor De Lie in de Famenne Ardenne Classic. Hij won er eerder al in 2023 en 2024. Onze landgenoot kan nu met een last van de schouders aan de slag in de Giro. Het is afwachten wat hij daar vermag tegen de beste sprinters van het Italiaanse pak.