🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

Prijs voor Lotte Kopecky in Milaan-Sanremo! Op de Poggio schoof ze mee met een aanval van Pieterse en won ze de sprint van een groepje van vijf.

Geen Vos, Longo Borghini of Vollering aan de start van Milaan-Sanremo, maar er stonden nog heel wat toppers aan de start. Niewiadoma viel aan op de Cipressa, maar kon geen definitieve kloof slaan, Wiebes en Kopecky zaten niet ver.

De Nederlandse Nooijen geraakte wel weg en bouwde een voorsprong van zo'n halve minuut uit. In de afdaling van de Cipressa ging het zwaar mis, Niewiadoma ging als eerste tegen de grond en werd nog aangereden door enkele rensters.

Le Court, een concurrente, bleef bij Niewiadoma om te controleren of alles in orde was met haar. Debora Silvestri (Laboral) ging over een vangrail en viel enkele meters naar beneden, zij werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht.

#SanremoWomen - Bad crash on Cipressa descent, Niewadoma and Le Court are involved, one rider went down over the guard-rail pic.twitter.com/jHWWnd4YiY — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) March 21, 2026

De koers ging wel verder, met een groot peloton ging het naar de Poggio. Nooijen werd ingerekend, Pieterse viel aan en kreeg onder meer Kopecky mee. Ook Ruëgg, Wlodarczyck en Gasparrini pikten aan.



Met vijf kwamen ze beneden, met een kleine voorsprong. Wlodarczyck zette zich op kop voor haar ploeggenote Gasparrini, Kopecky nestelde zich in de slotkilometer in tweede positie en zat perfect voor de sprint.

Kopecky begon op het juiste moment aan haar sprint. Ruëgg kwam haar nog bedreigen, maar Kopecky hield uitstekend stand. Ze pakte de zege in Milaan-Sanremo, Kopecky pakt zo opnieuw een heel grote vis.