Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

Remco Evenepoel zal toch aan de start kunnen komen van de Ronde van Catalonië. Evenepoel zat zo'n twee dagen vast samen met zijn vrouw Oumi op de Teide door een storm.

"We zitten al voor de tweede dag vast op de Teide door de sneeuw. Niemand kan hier afdalen of klimmen. We zouden morgen (vandaag, nvdr.) naar Barcelona vliegen, maar we zijn niet zeker dat we het halen", schreef Oumi vrijdag op haar sociale media.

Evenepoel dreigde zo de start van de Ronde van Catalonië maandag te missen. Red Bull-BORA-hansgrohe overwoog zelfs om een helikopter in te zetten om Evenepoel weg te krijgen van de Teide.

Evenepoel kan vliegen van Tenerife naar Barcelona

Uiteindelijk was dat niet nodig, Evenepoel en zijn entourage daalden onder politiebegeleiding de gladde wegen naar beneden af. Vrijdagnamiddag werkte Evenepoel zelfs alweer een training af.

Door storm Therese was het echter ook niet zeker of de vlucht van Evenepoel zou kunnen vertrekken, maar het weer in Tenerife is ondertussen veel beter, met zo'n 18 graden en weinig wind. De vlucht naar Barcelona zal deze namiddag dus kunnen opstijgen.

Wat kan Evenepoel in de Ronde van Catalonië?

De strijd van Evenepoel met Vingegaard, Almeida, Carapaz, Pidcock en co komt dus niet in gevaar. Voor Evenepoel wordt het na zijn hoogtestage een belangrijke test na zijn mindere UAE Tour midden februari.