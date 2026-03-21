Kan hij meteen scoren? Pedersen spreekt stevige ambitie uit voor Milaan-Sanremo

Mads Pedersen staat zes weken na zijn polsbreuk aan de start van Milaan-Sanremo. Voor de Deense kopman van Lidl-Trek is afwachten hoe hij zal presteren, maar hij heeft wel ambitie.

Op 4 februari kwam Mads Pedersen ten val in de eerste etappe van de Ronde van Valencia. De Deen brak zijn pols en sleutelbeen, maar werkte hard om niet het hele klassieke voorjaar te moeten missen.

Pedersen sneller terug dan verwacht

Zes weken later staat Pedersen aan de start van Milaan-Sanremo. "Pas woensdagavond namen we de beslissing dat ik zou rijden. Ik ben blij dat ik nu alweer kan koersen, dat hadden we niet verwacht", zei de Deen bij Cycling Pro Net.

"Aanvankelijk dachten we aan een rentree in de Ronde van Vlaanderen. We lopen twee weken voor op dat schema, wat heel mooi is." Al tast Pedersen ook in het duister over hoe goed hij daadwerkelijk is.

Wat kan Pedersen in Milaan-Sanremo?

"Ik heb bijna zes maanden niet gekoerst, een halve etappe misschien, maar die telt niet mee. Ik moet nu eerst weer in het wedstrijdritme zien te komen. Ik hoop in ieder geval de finale te kunnen rijden", zei de Deen.



Pedersen gelooft dus in een goed resultaat in Milaan-Sanremo. De voorbije jaren deed Pedersen het ook goed, vorig jaar werd hij zevende en twee jaar geleden viel hij als vierde net naast het podium.