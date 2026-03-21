"Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert

Slaagt Wout van Aert erin om een rol te spelen in de finale van Milaan-Sanremo? Het zal voor Van Aert dan zaak zijn om enkele fouten niet meer te maken.

Wat kan Van Aert in Milaan-Sanremo?

Wout van Aert staat opnieuw aan de start van Milaan-Sanremo, maar is geen topfavoriet voor de overwinning. Dat zijn Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, Van Aert is eerder een outsider voor de overwinning.

Net als voor heel veel andere renners zal de Cipressa het belangrijkste punt worden voor Van Aert. Wie niet vooraan zal zitten aan de voet, mag de zege wellicht vergeten. En dat overkwam Van Aert in de gravelrit in Tirreno-Adriatico.

Drie zwaktes van Wout van Aert

"Dat is echt een zwakte van Van Aert geworden", zegt Benji Naesen bij Het Nieuwsblad. En ook als Van Aert na de Poggio bij Pogacar en Van der Poel zit, zal hij moeten durven verliezen.

Hij zal dus niet mogen springen op iedereen die aanvalt met Van der Poel in zijn wiel. "Van Aert blijft die fout maar herhalen", zegt Naesen nog. En ook Jorgenson kan nog een belangrijke factor spelen voor Visma-Lease a Bike.

Lees ook... Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo›

In Dwars door Vlaanderen vorig jaar en in de vierde rit van Tirreno-Adriatico offerde hij zich op voor Van Aert, die het niet kon afmaken. "Het is duidelijk dat je niet meer op de sprint van Van Aert kan rekenen." Jorgenson en Van Aert moeten dan ook beurtelings aanvallen volgens Naesen.