Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo

Kan Wout van Aert volgen als Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel proberen weg te rijden op de Cipressa? Jan Bakelants twijfelt en wil hem niet in één adem noemen met de twee topfavorieten.

Na twee jaar afwezigheid staat Wout van Aert opnieuw aan de start van Milaan-Sanremo. Het Italiaanse monument ligt hem misschien wel het beste, hij stond al drie keer op het podium en won ook in 2020.

Is Van Aert in topvorm voor Milaan-Sanremo?

Van Aert liet in Tirreno-Adriatico zien dat zijn vorm goed is, maar echt uitblinken kon hij niet. In een sprint tegen Van der Poel liet Van Aert zich rollen. Wat Milaan-Sanremo betreft, twijfelt Jan Bakelants dan ook.

Bakelants ziet Van Aert week na week beter worden, maar zou het niet logisch vinden om hem samen te noemen met Van der Poel en Pogacar als favoriet voor Milaan-Sanremo. Dat zegt Van Aert ook zelf.

Wat kan Wout van Aert in Milaan-Sanremo?

"Hij zit in een stijgende lijn, maar het zou vreemd zijn als hij straks ineens vlot de evenknie is van die twee. Dat ligt niet in de lijn van mijn verwachtingen. Alleen Pogacar en Van der Poel bepalen wat er kan voor Wout en co", zegt hij bij HLN.

Lees ook... Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts›

Maar Bakelants put ook hoop uit de prestatie van Ganna vorig jaar. "Mits een heel goede dag kan Wout er ook aan blijven hangen. En dan valt nog te zien wat er mogelijk is", besluit Bakelants nog.