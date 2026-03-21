Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo

Kan Wout van Aert volgen als Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel proberen weg te rijden op de Cipressa? Jan Bakelants twijfelt en wil hem niet in één adem noemen met de twee topfavorieten.

Na twee jaar afwezigheid staat Wout van Aert opnieuw aan de start van Milaan-Sanremo. Het Italiaanse monument ligt hem misschien wel het beste, hij stond al drie keer op het podium en won ook in 2020. 

Is Van Aert in topvorm voor Milaan-Sanremo?

Van Aert liet in Tirreno-Adriatico zien dat zijn vorm goed is, maar echt uitblinken kon hij niet. In een sprint tegen Van der Poel liet Van Aert zich rollen. Wat Milaan-Sanremo betreft, twijfelt Jan Bakelants dan ook. 

Bakelants ziet Van Aert week na week beter worden, maar zou het niet logisch vinden om hem samen te noemen met Van der Poel en Pogacar als favoriet voor Milaan-Sanremo. Dat zegt Van Aert ook zelf. 

Wat kan Wout van Aert in Milaan-Sanremo?

"Hij zit in een stijgende lijn, maar het zou vreemd zijn als hij straks ineens vlot de evenknie is van die twee. Dat ligt niet in de lijn van mijn verwachtingen. Alleen Pogacar en Van der Poel bepalen wat er kan voor Wout en co", zegt hij bij HLN

Maar Bakelants put ook hoop uit de prestatie van Ganna vorig jaar. "Mits een heel goede dag kan Wout er ook aan blijven hangen. En dan valt nog te zien wat er mogelijk is", besluit Bakelants nog. 

Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

20:30
Van der Poel laat van zich horen over legendarische sprint tegen Van Aert in Ronde van Vlaanderen 2020

07:00
"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

10:00
Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

09:30
Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

18:30
Na alle complicaties met zijn heup: Eddy Merckx (80) kreeg ook een beroerte

08:30
Pogacar reageert duidelijk op advies van Merckx en velt oordeel over Van der Poel

08:00
Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

21:30
Van der Poel en Philipsen nemen krachtige stellingen in voor Milaan-Sanremo

20:00
Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

19:00
Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

18:00
"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

13:00
De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

17:00
Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

16:30
Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

16:00
📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

11:00
Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

15:00
Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

20/03
Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

14:00
Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

13:30
Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

12:30
Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

12:00
"Moet hij wat meer doen": trainingsmakker Van Aert ziet verschil met Pogacar en Van der Poel

19/03
Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

20/03
Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

20/03
🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

20/03
Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

20/03
"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

20/03
"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

19/03
Bakelants kritisch voor Visma-Lease a Bike en stelt zich vragen bij Van Aert

19/03
Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

19/03
Profiteerde Segaert van tactische blunder? Analist en Visma-Lease a Bike spreken elkaar tegen

19/03
Profiteert Pogacar van hem in Milaan-Sanremo? "Interesseert Van der Poel niet"

19/03
"Eerlijk gezegd niet het plan": Mads Pedersen zorgt voor stevige verrassing

19/03
Enorme verrassing: wereldtopper in vorm onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo

19/03
🎥 "Ik speelde het spel:" Segaert heeft revanche beet en onthult hoe hij kompaan tactisch aftroefde

19/03

