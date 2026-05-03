"Wout, dat gaat u geld kosten": Is Bakelants ondertussen gaan eten op kosten van Van Aert?

Iedereen weet dat Wout van Aert en Jan Bakelants beste vrienden zijn. De ene wilde aan de andere zelfs gerust een diner betalen.

In Wielerclub Wattage kreeg Bakelants de kans om een prijs te winnen. Hij moest eerst raden welke prijs dat zou kunnen zijn en had de keuze uit vier mogelijkheden. Aangezien Van Aert tijdens een training met hem en Daan Soete al eens iets had laten vallen over een etentje, had Bakelants het bij het juiste eind. De te winnen prijs was dus een diner in een sterrenrestaurant in het buitenland.

Van Aert sprak ook nog een filmpje in om de uitdaging compleet te maken. Hij verduidelijkte dat Bakelants een diner kon winnen in een sterrenrestaurant in Girona, volgens Van Aert een van de beste restaurants ter wereld. Uiteraard kreeg zijn makker dat niet zomaar cadeau. Hij moest er ook nog iets voor doen. Presentator Ruben Van Gucht zette hem aan het werk.

90 seconden om helft zeges Van Aert op te sommen

In totaal heeft Van Aert tijdens zijn wielercarrière al 52 overwinningen verzameld. De opgave voor Bakelants was om in negentig seconden de helft van die overwinningen op te sommen. Hij stak dus van wal: "Tien tourritten, een ploegentijdrit in de Tour, drie Vueltaritten, twee keer Harelbeke. Eén keer Amstel. Proloog Ronde van België. Schaal Sels."

Dat was allemaal al correct. Bakelants kreeg dan ook af en toe hulp van Mark Uytterhoeven. Nochtans hadden de andere gasten in de podcast de taak om Bakelants met afleidingsmanoeuvres van zijn prijs te houden, maar veel moeite deden ze daarvoor niet. Bakelants ging verder met het opsommen met zeges van Van Aert en slaagde in zijn opdracht. Hij schreeuwde het uit: "Wout, dat gaat geld kosten!"

Afspraak in Girona voor Bakelants



Normaal is Bakelants gisteren dus met Soete gaan eten in Girona, op kosten van Van Aert. We wachten af of dat ook effectief gebeurd is en welke verhalen ons daarover bereiken.