Le Court onthult oorzaak van zware valpartij, ploeg van zwaar gevallen renster komt met update

In de afdaling van de Cipressa was er een zware valpartij in Milaan-Sanremo Donne. Onder meer favorieten Kasia Niewiadoma en Kim Le Court waren daarbij betrokken.

Zwaar gevallen Silvestri bij bewustzijn naar het ziekenhuis

Tijdens de beklimming van de Cipressa voerde Niewiadoma nog de forcing, maar in de afdaling ging het mis voor de Poolse kampioene. Op kop van het peloton ging ze in een bocht tegen de grond, waardoor nog heel wat andere rensters vielen.

Onder meer Margaux Vigié (Visma-Lease a Bike) ging over een vangrail, maar sprong weer op haar fiets. Debora Silvestri (Laboral) dook ook de diepte in, haar ploeg meldt dat ze bij bewustzijn naar het ziekenhuis werd gebracht.

Debora Silvestri ha sufrido una caída en el descenso de la Cipressa.



Está consciente y de camino al hospital para ser atendida.



Daremos más información de su estado en las próximas horas. #LaboralKutxaEuskadi #SanremoWomen pic.twitter.com/lfad2mpuKS — LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) March 21, 2026

Le Court onthult oorzaak valpartij in afdaling Cipressa

Kim Le Court knalde op Niewiadoma en deed achteraf bij VTM Nieuws haar verhaal. "Ik sneed de blinde bocht aan en zag Kasia plots op de grond liggen. Mijn eerste reactie was om niet overkop te gaan, dat scheelde niet veel."

Le Court kon ook vermijden dat ze over de vangrail ging, maar knalde wel op Niewiadoma. De kopvrouw van AG Insurance-Soudal bleef ook bij Niewiadoma om te controleren of alles in orde was met haar.





Ook omdat Le Court wist dat haar koers op dat moment voorbij was. "Ik hoop dat ze oké is. De reden van die val? Ik denk dat Niewiadoma te snel die bocht inging", besloot de kampioene van Mauritius nog.