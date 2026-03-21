Lotte Kopecky onthult haar plan van aanpak na knappe zege in Milaan-Sanremo

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky heeft nog maar eens een topkoers gewonnen. Ze volgde een aanval op de Poggio en maakte het in de sprint af, Milaan-Sanremo staat nu ook op haar palmares.

In Nokere Koerse tankte Lotte Kopecky woensdag vertrouwen met haar eerste overwinning van het seizoen. Kopecky stond zo toch met wat minder druk aan de start van Milaan-Sanremo en maakte het af in de sprint van een klein groepje. 

Volledige steun van SD Worx-Protime voor Kopecky

"Dit is gewoon geweldig", zei Kopecky in het flashinterview. "Ik had de volledige steun van mijn ploeg vandaag en na mijn zege in Nokere Koerse had ik veel vertrouwen. "Alles viel in de volledige race in zijn plooi."

"We hebben met SD Worx-Protime onze verantwoordelijkheid genomen wanneer dat moest. Iedereen heeft het echt geweldig gedaan om ons goed te positioneren bij de klimmetjes", ging de voormalige wereldkampioene verder. 

Kopecky sprint naar winst in Milaan-Sanremo

"We geraakten met z'n vijven over de top en ik wist dat ik geduldig moest zijn met Lorena (Wiebes) in de achtergrond. Ik heb mijn sprint op het perfecte moment gelanceerd en ben superblij." 

"Ik was nog op mijn hoede voor een late uitval, maar iedereen gokte op zijn sprint. Uiteindelijk was ik de sterkste." Afsluiten deed Kopecky met een boodschap aan de zwaar gevallen rensters in de afdaling van de Cipressa. "Ik hoop dat iedereen oké is."

Lees ook... 🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Lotte Kopecky

Meer nieuws

🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

14:34
"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

14:00
Stevige twijfels bij Merlier over de Tour door Evenepoel: "Dan krijg ik toch bang"

Stevige twijfels bij Merlier over de Tour door Evenepoel: "Dan krijg ik toch bang"

13:30
Kan hij meteen scoren? Pedersen spreekt stevige ambitie uit voor Milaan-Sanremo

Kan hij meteen scoren? Pedersen spreekt stevige ambitie uit voor Milaan-Sanremo

13:00
Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

12:30
Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert

Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert

12:00
"Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert

"Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert

11:00
"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

10:00
Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

09:30
Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo

Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo

09:00
Na alle complicaties met zijn heup: Eddy Merckx (80) kreeg ook een beroerte

Na alle complicaties met zijn heup: Eddy Merckx (80) kreeg ook een beroerte

08:30
Pogacar reageert duidelijk op advies van Merckx en velt oordeel over Van der Poel

Pogacar reageert duidelijk op advies van Merckx en velt oordeel over Van der Poel

08:00
Van der Poel laat van zich horen over legendarische sprint tegen Van Aert in Ronde van Vlaanderen 2020

Van der Poel laat van zich horen over legendarische sprint tegen Van Aert in Ronde van Vlaanderen 2020

07:00
Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

21:30
Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

20:30
Van der Poel en Philipsen nemen krachtige stellingen in voor Milaan-Sanremo

Van der Poel en Philipsen nemen krachtige stellingen in voor Milaan-Sanremo

20:00
Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

19:00
Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

18:30
Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

18:00
Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

20/03
De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

17:00
Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

16:30
Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

20/03
Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

16:00
Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

20/03
Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

20/03
Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

20/03
"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

20/03
Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

20/03
📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

20/03
Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

20/03
Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

20/03
🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

20/03
Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

20/03
"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

20/03
Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

19/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Remco Evenepoel Jasper Philipsen Jan Bakelants Tim Merlier Victor Campenaerts Patrick Lefevere Mads Pedersen Dylan Groenewegen Thomas Dekker Mauro Gianetti Primoz Roglic Johan Bruyneel Filippo Ganna Karsten Kroon Jules Hesters Eddy Merckx

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved