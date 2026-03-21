Lotte Kopecky onthult haar plan van aanpak na knappe zege in Milaan-Sanremo

Lotte Kopecky heeft nog maar eens een topkoers gewonnen. Ze volgde een aanval op de Poggio en maakte het in de sprint af, Milaan-Sanremo staat nu ook op haar palmares.

In Nokere Koerse tankte Lotte Kopecky woensdag vertrouwen met haar eerste overwinning van het seizoen. Kopecky stond zo toch met wat minder druk aan de start van Milaan-Sanremo en maakte het af in de sprint van een klein groepje.

Volledige steun van SD Worx-Protime voor Kopecky

"Dit is gewoon geweldig", zei Kopecky in het flashinterview. "Ik had de volledige steun van mijn ploeg vandaag en na mijn zege in Nokere Koerse had ik veel vertrouwen. "Alles viel in de volledige race in zijn plooi."

"We hebben met SD Worx-Protime onze verantwoordelijkheid genomen wanneer dat moest. Iedereen heeft het echt geweldig gedaan om ons goed te positioneren bij de klimmetjes", ging de voormalige wereldkampioene verder.

"We geraakten met z'n vijven over de top en ik wist dat ik geduldig moest zijn met Lorena (Wiebes) in de achtergrond. Ik heb mijn sprint op het perfecte moment gelanceerd en ben superblij."

"Ik was nog op mijn hoede voor een late uitval, maar iedereen gokte op zijn sprint. Uiteindelijk was ik de sterkste." Afsluiten deed Kopecky met een boodschap aan de zwaar gevallen rensters in de afdaling van de Cipressa. "Ik hoop dat iedereen oké is."



