Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

Patrick Lefevere ziet met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar ook maar twee topfavorieten voor Milaan-Sanremo. Al ziet Lefevere ook niet in hoe Van der Poel kan verliezen.

Kan Pogacar Van der Poel lossen in Milaan-Sanremo?

Nog maar eens wil Tadej Pogacar proberen om Milaan-Sanremo een eerste keer in zijn carrière te winnen. De voorbije twee jaar werd de Sloveen telkens derde, nu wil hij die nul eindelijk kunnen wegvegen.

Makkelijk wordt dat volgens Patrick Lefevere niet, hij ziet zelfs niet in hoe Pogacar deze Van der Poel gaat kloppen. Vooral omdat er voor Pogacar wel wat zaken in zijn nadeel zullen spelen dit jaar.

Twee nadelen voor Pogacar in Milaan-Sanremo?

Zo wordt er tegenwind voorspeld langs de kust in de finale. "Zelfs Pogacar staat daar niet boven. Dat Wellens en Narvaéz ontbreken gaat hij ook voelen", zegt Patrick Lefevere dan ook bij Het Nieuwsblad.

En dan vooral voor het goed opdraaien van de Cipressa. Het is volgens Lefevere een combinatie van feeling, benen en ook wel het geluk dat het net open gaat of niet. En zonder Wellens en Narvaez wordt dat moeilijker.

Vorig jaar draaide UAE de Cipressa al niet goed op. "Als ik nu hun selectie zie – met veel echte klimprofielen – durf ik niet zeggen dat het niet opnieuw gebeurt", vreest Lefevere dan ook voor de wereldkampioen.