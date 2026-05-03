Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

Tadej Pogacar heeft vandaag nog maar eens de puntjes op de i gezet in de Ronde van Romandië. De Sloveen van UAE Team Emirates-XRG klopte Florian Lipowitz in de sprint en pakt na vier ritzeges ook het eindklassement.

Pogacar had al drie ritten op zak in de Ronde van Romandië en leidde in het algemeen klassement. Florian Lipowitz stond als tweede 35 seconden in het krijt op zijn concurrent. Maar knabbelen aan die achterstand kon de Duitser niet.

De slotrit schotelde het peloton net geen 180 kilometer voor met 3 gecategoriseerde beklimmingen. De klimmers konden zich uitleven met 3.500 hoogtemeters. De slotklim in Leysin zou de scherprechter worden. De vlucht van de dag bestond uit acht man en kreeg een toegift van meer dan drie minuten.

Pogacar verslaat Lipowitz in de sprint

Maar iedereen leek te beseffen dat alles op de slotklim (14 km) beslist zou worden. De vluchters begonnen eraan met een minuut voorsprong. Te weinig, zou blijken. Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe) was een van de vluchters en probeerde het alleen in Leysin.

Maar de favorieten kwamen zoals verwacht van achteren uit opzetten en zouden uiteindelijk beslissen over de zege. Lipowitz zette Pogacar verschillende keren onder druk door aan te vallen, maar de leider kon met gemak volgen. Hij nam ook over en verhoogde het tempo.

We kregen een sprint tussen Pogacar en Lipowitz en daarin haalde de wereldkampioen het eenvoudig. Primoz Roglic werd derde. Voor Pogacar is het de vierde ritzege in Romandië. Hij pakt uiteraard ook het eindklassement (en de puntentrui), voor Lipowitz en Lenny Martinez (Bahrain-Victorious).



