Na alle complicaties met zijn heup: Eddy Merckx (80) kreeg ook een beroerte

Eddy Merckx (80) is aan het herstellen van een kleine beroerte die hij afgelopen zomer kreeg. Op dat moment lag Merckx in het ziekenhuis, maar het was zijn dochter die het opmerkte.

Alle ellende voor Eddy Merckx begon op 9 december 2024, toen hij met de fiets ten val kwam. Merckx brak zijn heup en moest op korte tijd vier keer onder het mes. In augustus vorig jaar lag hij nog eens in het ziekenhuis voor zijn heup.

Dochter Merckx merkte beroerte op

Zijn dochter kwam op bezoek en merkte dat er iets niet juist was. "Ze kwam van haar werk, wilde mij iets op haar telefoon tonen en ineens merkte ze dat ik aan mijn linkerkant niet goed zag. Het was wazig", zegt Merckx bij Het Nieuwsblad.

Er was een stuk dat hij niet zag en had het zelf ook eerst niet in de gaten, want Merckx was ook nooit zijn spraak verloren. Toen er een scan werd genomen, was het duidelijk dat Merckx een kleine beroerte had gehad. Wellicht door verkeerde medicatie.

Revalidatie voor Merckx blijft duren

Een zoveelste tegenslag voor Merckx, die nu al zo'n zestien maanden aan het revalideren is. Twee keer per week gaat hij naar Lieven Maesschalk in Antwerpen en daarnaast nog twee keer bij een kinesist in de buurt.



Door zijn beroerte mag Merckx zelf nog niet met de auto rijden, zijn vrouw, dochter of zoon Axel moeten hem altijd brengen. Stappen kan Merckx relatief goed en af en toe kan hij ook fietsen. "Binnen op de rollen lukt dat een beetje. Voorts is het moeilijk."