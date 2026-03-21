Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert

Victor Campenaerts staat dan toch aan de start van Milaan-Sanremo. Op vraag van onder meer Wout van Aert, wat Campenaerts toch flatteerde.

Milaan-Sanremo stond niet op het programma van Victor Campenaerts, maar door ziekte van Matthew Brennan werd hij nog opgeroepen als vervanger. Pas vrijdag om 16u landde Campenaerts in Italië. En dan moesten ook zijn fietsen nog ter plaatse raken.

Die werden met een koerier opgestuurd vanuit Nederland, maar die had de verkeerde brandstof getankt en stond vast aan de Gotthardtunnel. Een staflid moest nog daar rijden, pas om half vijf deze ochtend waren de fietsen van Campenaerts aan het hotel.

Campenaerts werd vrijdag dus nog als vervanger opgeroepen, maar kreeg de keuze van Visma-Lease a Bike om te starten. "Maar het flatteerde me dat het op vraag van Wout was. En Wout bevestigde dat zelf", zegt hij bij HLN.

Kan Campenaerts opnieuw goede Cipressa rijden?

Vorig jaar kwam Campenaerts als zesde boven op de Cipressa, wellicht het belangrijkste punt van de koers. Als Campenaerts dat opnieuw kan doen, kan dat Van Aert zeker helpen. Zelf een aanval kunnen beantwoorden, dat verwacht Campenaerts niet.



"Maar we willen met onze ploeg met zoveel mogelijk pionnen nog aanwezig zijn. En als er een héél intense aanval volgt, is het aan Matteo (Jorgenson, nvdr.) en Wout om te volgen", besloot Campenaerts.