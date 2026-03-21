Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert

Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert
Victor Campenaerts staat dan toch aan de start van Milaan-Sanremo. Op vraag van onder meer Wout van Aert, wat Campenaerts toch flatteerde.

Campenaerts op vraag van Van Aert in Milaan-Sanremo

Milaan-Sanremo stond niet op het programma van Victor Campenaerts, maar door ziekte van Matthew Brennan werd hij nog opgeroepen als vervanger. Pas vrijdag om 16u landde Campenaerts in Italië. En dan moesten ook zijn fietsen nog ter plaatse raken.

Die werden met een koerier opgestuurd vanuit Nederland, maar die had de verkeerde brandstof getankt en stond vast aan de Gotthardtunnel. Een staflid moest nog daar rijden, pas om half vijf deze ochtend waren de fietsen van Campenaerts aan het hotel. 

Campenaerts werd vrijdag dus nog als vervanger opgeroepen, maar kreeg de keuze van Visma-Lease a Bike om te starten. "Maar het flatteerde me dat het op vraag van Wout was. En Wout bevestigde dat zelf", zegt hij bij HLN

Kan Campenaerts opnieuw goede Cipressa rijden?

Vorig jaar kwam Campenaerts als zesde boven op de Cipressa, wellicht het belangrijkste punt van de koers. Als Campenaerts dat opnieuw kan doen, kan dat Van Aert zeker helpen. Zelf een aanval kunnen beantwoorden, dat verwacht Campenaerts niet. 


"Maar we willen met onze ploeg met zoveel mogelijk pionnen nog aanwezig zijn. En als er een héél intense aanval volgt, is het aan Matteo (Jorgenson, nvdr.) en Wout om te volgen", besloot Campenaerts. 

Lotte Kopecky onthult haar plan van aanpak na knappe zege in Milaan-Sanremo

🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

Stevige twijfels bij Merlier over de Tour door Evenepoel: "Dan krijg ik toch bang"

Kan hij meteen scoren? Pedersen spreekt stevige ambitie uit voor Milaan-Sanremo

Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

"Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert

"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo

Na alle complicaties met zijn heup: Eddy Merckx (80) kreeg ook een beroerte

Pogacar reageert duidelijk op advies van Merckx en velt oordeel over Van der Poel

Van der Poel laat van zich horen over legendarische sprint tegen Van Aert in Ronde van Vlaanderen 2020

Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

Van der Poel en Philipsen nemen krachtige stellingen in voor Milaan-Sanremo

Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

