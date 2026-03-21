Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

Tadej Pogacar heeft eindelijk zijn zege binnen in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen kwam zwaar ten val, maar viel toch aan op de Cipressa en klopte Pidcock in de sprint.

Op 32 kilometer van de streep werd het peloton opgeschrikt door een stevige valpartij. Tadej Pogacar ging als een van de eersten tegen de grond, ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren bij die valpartij betrokken.

Pogacar komt zwaar ten val in Milaan-Sanremo

"Ik dacht heel even dat mijn koers daar voorbij was", zei Pogacar achteraf. "Het was net voor het belangrijkste deel van de koers, dus zeker niet ideaal." Pogacar stapte snel weer op zijn fiets en zette de achtervolging in.

Vermeersch en Grossschartner reden zich leeg, Pogacar kwam net voor de Cipressa aansluiten. "Zonder mijn ploeg zou ik daar niet opgedraaid zijn, maar zou ik rechtstreeks naar de finish gereden zijn."

Pogacar klopt Pidcock in de sprint

Op de Cipressa reed Pogacar toch nog weg met Pidcock en Van der Poel. "Ik ging voluit, want een solo zou nog beter zijn geweest. Maar Tom (Pidcock) was heel sterk. En ook chapeau aan Mathieu (van der Poel)."

Van der Poel kraakte op de Poggio, Pidcock niet. Het werd een sprint met twee op de Via Roma. "Ik kreeg wat stress toen hij me de kop opdrong. Ik wachtte lang, maar wist dat zijn sprint snel was. Hij kwam nog erg dicht, maar gelukkig haalde ik het."