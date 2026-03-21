Pogacar reageert duidelijk op advies van Merckx en velt oordeel over Van der Poel

Tadej Pogacar is samen met Mathieu van der Poel opnieuw een van de topfavorieten voor winst in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen kijkt uit naar een nieuw duel met de Nederlander.

Net als de voorbije jaren is Tadej Pogacar topfavoriet voor Milaan-Sanremo, maar het is maar de vraag of de Sloveen nu wel kan winnen. De voorbije drie jaar werd Pogacar vierde en twee keer derde in Milaan-Sanremo.

Vorig jaar viel Pogacar op de Cipressa aan en kon enkel Van der Poel volgen, ook Ganna kwam nog terug. Kan de Sloveen dit jaar wel winnen? Pogacar weet alvast de simpele oplossing hoe hij dat kan doen.

Pogacar reageert op advies van Merckx

"Door gewoon nog beter te zijn dan vorig jaar. En misschien ook een tikkeltje geluk langs mijn zijde hebben", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Pogacar kreeg deze week ook nog advies van Eddy Merckx.

Hij raadde Pogacar aan om pas aan te vallen op de Poggio. "Voor mij maakt dat weinig verschil. Het zal vooral afhangen van de koerssituatie op dat moment." Met Del Toro aan de start heeft UAE ook nog een andere troefkaart aan de start, hij kan belangrijk zijn voor Pogacar.

Pogacar kijkt uit naar duel met Van der Poel

En hoe kijkt Pogacar naar het mogelijke aankomende duel met Mathieu van der Poel? "Ik hou van die duels, Mathieu is een pure racer. Net als Mads Pedersen, dat zijn eerlijke coureurs. Ze geven altijd alles."