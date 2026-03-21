"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

Tim Merlier maakt zondag zijn rentree in de GP Monseré. Al is het de vraag wat er daarna volgt is wel nog een vraagteken voor Merlier.

Voor Tim Merlier kan het seizoen zondag eindelijk beginnen met zijn eerste koers van het seizoen, de GP Monseré. Dat Merlier voor die koers kiest is niet toevallig, het is een van de minst lastige koersen in deze periode.

Onzeker programma voor Merlier

Want Merlier heeft slechts vier weken training in de benen nadat hij begin december last kreeg van irritatie aan zijn knieën en lang niet kon trainen. "Ik zie het als een testje en om plezier te beleven, al weet ik dat ik enorm zal afzien", zegt Merlier bij HLN.

Hij weet ook nog niet hoe zijn planning er zal uitzien na zondag. Misschien rijdt Merlier woensdag nog de Ronde van Brugge, maar het kan ook dat hij op stage vertrekt omdat hij wellicht zal vaststellen dat hij conditioneel nog veel werk heeft.

Geen In Flanders Fields en Parijs-Roubaix

Als alles goed gaat, rijdt Merlier op 8 april ook de Scheldeprijs. In Flanders Fields van volgende week zondag en ook Parijs-Roubaix zijn dan weer uitgesloten. Met zijn beperkte basis is het volgens Merlier onmogelijk om een koers van 250 kilometer te rijden.



"Natuurlijk zit dat ergens in mijn achterhoofd, maar ik moet realistisch zijn: dat gaat niet." Merlier wil ook de rest van zijn seizoen niet hypothekeren en maakt dan ook van het BK en de Tour deze zomer een doel.