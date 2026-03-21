Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

Lotte Kopecky deed alles perfect in de finale van Milaan-Sanremo en knalde naar winst. Bij de mannen is het een monument, is dat bij de vrouwen ook al zo na twee edities?

Vorig jaar had Lotte Kopecky een groot aandeel in de zege van Lorena Wiebes in Milaan-Sanremo, dit jaar kreeg ze de vrijheid van haar ploeg om haar eigen ding te doen. Kopecky volgde goed een aanval op de Poggio.

Ze kwam in een groepje van vijf terecht, met daarbij een duo van Team UAE. Daardoor bleef het tempo hoog en konden ze het peloton afhouden. Kopecky zette zich net voor de slotkilometer goed in tweede positie.

Zo kon Kopecky iedereen opvangen in de sprint. "Ik ging op het perfecte moment aan en ik voelde meteen dat de rest goeie papieren zou moeten hebben om nog over te komen", zei Kopecky achteraf bij Sporza.

Na Parijs-Roubaix, drie keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer het WK heeft Kopecky nu ook Milaan-Sanremo op haar palmares staan. Bij de mannen is dat een monument, is dat ook bij de vrouwen het geval?

De nieuwe versie was dit jaar nog maar aan zijn tweede editie toe. "Deze koers is nog heel recent, maar zo bekijken we het wel. Het is een fantastisch mooie wedstrijd die heel mooi op mijn palmares staat", besloot Kopecky.