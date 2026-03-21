Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

Nog maar eens pech voor Wout van Aert. Hij kwam ten val in aanloop naar de Cipressa en moest wachten op een nieuwe fiets, maar knokte zich toch nog naar een derde plaats.

Wout van Aert zat goed vooraan in de aanloop naar de Cipressa, maar werd meegesleurd in de valpartij van Tadej Pogacar. De wereldkampioen kon wel snel verder, terwijl Van Aert moest wachten op een nieuwe fiets.

Van Aert moest lang achtervolgen, maar kwam tussen de Cipressa en de Poggio toch weer aansluiten in het achtervolgende peloton. De Poggio overleefde Van Aert, in de laatste twee kilometer reed hij nog weg en werd nipt derde.

Van Aert na veel pech toch derde in Milaan-Sanremo

"Ik had veel pech. Eerst met de val en daarna duurde het behoorlijk lang voordat ik ee nieuwe fiets kreeg. De ploeg deed het fantastisch en bracht me terug. Het enige wat ik kon doen, was voor het best mogelijke resultaat gaan."

"Pas in de laatste twee, drie kilometer besefte ik dat ik nog voor het podium reed", zei Van Aert bij Cycling Pro Net. "Het voelt nooit als winnen als je als derde eindigt. Maar het smaakt toch zoeter als je op het podium staat dan net ernaast valt."

Van Aert onder de indruk van Pogacar

Naast zich op het podium stond Tadej Pogacar en dat was toch verrassend voor Van Aert. "Hij lag naast me op de grond en de volgende keer dat ik hem zag was op het podium."



Lees ook... "Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert›

"Wat hij gepresteerd heeft, moet indrukwekkend zijn. Het was toch een stevige valpartij. Dat hij dan toch nog wint, is heel straf", besloot Van Aert nog. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zullen ze elkaar nog eens tegenkomen.