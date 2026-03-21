"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

Geen debuut van Remco Evenepoel in Milaan-Sanremo en dus ook geen kans op winst in een monument. De laatste zege van Evenepoel in een monument is ook alweer drie jaar geleden.

Op het vlak van monumenten zal Remco Evenepoel dit voorjaar enkel Luik-Bastenaken-Luik rijden. Geen debuut in Milaan-Sanremo of de Ronde van Vlaanderen, Evenepoel rijdt bijna uitsluitend rittenkoersen.

Geen kans voor Evenepoel tegen Vingegaard?

Al twijfelt Jan Bakelants of Evenepoel daarin zal scoren. "Als ik Jonas Vingegaard bezig zag in Parijs-Nice, zie ik niet in hoe Remco hem gaat kloppen in Catalonië, waar geen tijdritkilometers zijn", zegt hij bij HLN.

Volgens Bakelants had Evenepoel niets te verliezen met een deelname aan Milaan-Sanremo. Op de Cipressa had hij wellicht Pogacar en Van der Poel wel kunnen volgen. Zelfs een derde plaats was een succes geweest voor Evenepoel.

Evenepoel won al drie jaar geen monument

En als Evenepoel dan ook nog eens had kunnen winnen, was het hek helemaal van de dam geweest. Na drie jaar zou Evenepoel, in 2023 won hij Luik-Bastenaken-Luik, nog eens een monument gewonnen hebben.

"Maar voor iemand als Evenepoel is drie jaar lang. En in Luik zie ik het tegen Pogacar ook niet meteen gebeuren..." Een gemiste kans dus voor Evenepoel door op z'n minst niet te starten in Milaan-Sanremo?