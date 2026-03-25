Domper voor Soudal Quick-Step: Louis Vervaeke kondigt lange afwezigheid aan

Louis Vervaeke (32) staat een tijdje aan de kant. De renner van Soudal Quick-Step kampt al even met problemen aan zijn knie.

Net als Tim Merlier kampt ook Louis Vervaeke met problemen aan zijn knie. In tegenstelling tot Merlier verzamelde Vervaeke wel al zo'n zestien koersdagen dit jaar, maar zijn probleem met zijn knie dwingt hem nu tot rust.

Vervaeke aan de kant door knieproblemen

"Na bijna twee maanden met wisselende knieklachten hebben we besloten om het probleem serieus aan te pakken en een periode zonder wedstrijden of trainingen in te lassen", schrijft hij op zijn sociale media.

"Dit is een erg moeilijke beslissing, aangezien de aankomende kasseiklassiekers stiekem een ​​van mijn belangrijkste doelen van het seizoen waren. Helaas moet ik ze dit jaar missen. Het is nu tijd om me te concentreren op mijn herstel en sterker terug te komen."

Waar liet Vervaeke zich al zien in 2026?

Dit seizoen liet Vervaeke zich al enkele keren zien. Zo werd hij negende in de Classica Camp de Morvedre, in de Trofeo Laigueglia zat hij in de vroege vlucht. In de Giro di Sardegna eindigde hij twee keer in de top tien in een etappe.

Vervaeke kwam ook aan de start in de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, maar kon daarin geen potten breken. Tirreno-Adriatico was voorlopig ook zijn laatste koers, wanneer hij terug aan de start wordt verwacht is niet duidelijk.



