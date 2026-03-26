"Altijd hetzelfde liedje": Toon Aerts ziet groot verschil met Lars van der Haar

Toon Aerts (32) is aan een nieuwe carrière begonnen als wegrenner bij Lotto-Intermarché. Het zorgt ook voor nieuwe motivatie en daarin ziet Aerts dan ook een verschil met de gestopte Lars van der Haar.

Op zijn 32ste is Toon Aerts aan zijn eerste voorjaar op de weg bezig. Hij overleefde de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty en kreeg een plekje in de ploeg. Aerts mag zo enkele mooie koersen rijden op de weg.

Nieuwe carrière voor Aerts op de weg

Hij begon zijn seizoen met een 15de plaats in de GP de Denain, in de Ronde van Catalonië sprintte Aerts in de tweede etappe naar de derde plaats. En hij mag ook hopen op een selectie voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Zijn nieuwe carrière zorgt voor extra motivatie bij Aerts. Op zijn 32ste merkt Aerts dat de weg hem jong houdt. In Catalonië gaat Aerts voor het eerst boven de 2.000 meter koersen.

Weg zorgt voor extra motivatie bij Aerts

En het zal er misschien wel voor zorgen dat de carrière van Aerts langer zal zijn. "Lars van der Haar is het beste voorbeeld. Hij heeft een schitterende carrière gehad en was nog altijd op een goed niveau aan het koersen", zegt Aerts bij Sporza.



"Maar hij geraakte de motivatie een beetje kwijt, omdat het elk jaar hetzelfde liedje is. Ik ontdek nu iets volledig nieuws. Dat zorgt ervoor dat ik als een veulen rondhuppel in een wei met heel wat lekkers", besluit Aerts.