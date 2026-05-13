Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

Wat een verhaal kunnen sommige renners vertellen. Een tiener die je KO slaat, dat heeft natuurlijk niets met de wielerwereld te maken. Het is slechts een deeltje van wat Arvid de Kleijn het laatste jaar allemaal heeft meegemaakt.

De Kleijn had in 2025 na een val in de UAE Tour veel langer nodig om te herstellen dan normaal de gewoonte is van een sleutelbeenbreuk. De Nederlander kon daarna weer koersen, hoewel dat niet pijnvrij verliep. Zijn voorlopig laatste koersdag kwam er in oktober in de Ronde van Langkawi. Daarna was er vreugde en verdriet op privévlak.

Er was de geboorte van zijn dochter Fye, maar na een moeilijke bevalling kon zijn vrouw Céline lange tijd haar bed niet uit. De Kleijn moest dus voor zijn vrouw en dochter zorgen in plaats van mee te gaan op trainingskamp met Tudor. Daarna is zijn vader Cees overleden aan de gevolgen van kanker. Dat vertelt De Kleijn in De Telegraaf.

De Kleijn uitgescholden door bende jongens

Alsof dat nog niet genoeg was, maakte hij na de dood van zijn vader nog iets anders mee. "Ik reed langs een groep van tien jongens van een jaar of 15, 16, 17. Ze scholden me uit met de ziekte waaraan mijn vader overleden is." De Kleijn ging het gesprek aan. "Waarom ze met dat woord moesten schelden en waarom ze überhaupt zo tekeergingen?"

Het is helemaal de verkeerde kant uitgegaan. "Toen ik vroeg of ze ermee wilden stoppen, omdat mijn vader aan die ziekte is gestorven, werd het van kwaad tot erger." De Kleijn reed weg, maar de tieners gingen achter hem aan. "Rechtsachter stond er eentje op een fatbike die in één keer uithaalde, waardoor ik knock-out ging. Uiteindelijk bleek mijn neus gebroken."

Zware periode in carrière De Kleijn



Wat een mens allemaal niet moet verdragen. De jongen die De Kleijn knock-out sloeg, is overigens nog altijd niet opgespoord door de politie. De opeenvolging van al deze zaken zorgen voor ongetwijfeld de zwaarste periode in de carrière van De Kleijn, die bekend staat voor de ritzeges in rittenkoersen dankzij zijn sprint.