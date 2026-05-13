Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

Lotto-Intermarché moet op korte tijd meerdere opdoffers incasseren. Na de opgave van Arnaud De Lie is nu ook de exit van Milan Menten een feit in de Giro.

Een verrassing is dat allerminst. Na afloop van de vierde etappe leek Menten al op de rand van een opgave te balanceren. De sprinter van Lotto-Intermarché is een van diegenen die onlangs ziek geworden is, vermoedelijk als gevolg van een deelname aan de Famenne Ardenne Classic. Hij moest in de loop van de vierde Giro-rit twee keer overgeven.

Zijn doorzettingsvermogen is wel lovenswaardig. Menten haalde het einde van de etappe nog, weliswaar op meer dan 18 minuten van de dagwinnaar. Enkel Samuele Battistella, de laatste uit de rituitslag, kwam samen met Menten over de streep. Het was toen dus al vrezen of hij wel fit genoeg de nacht zou doorkomen en verder zou kunnen koersen.

Milan Menten will not start stage 5 of the Giro d’Italia. Like several riders from our team, he fell ill over the past week.



Milan travelled to Bulgaria and Italy hoping to fully recover under the supervision of our doctors, but unfortunately that has not been possible. He… pic.twitter.com/BxnwrN7YNQ — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) May 13, 2026

Dat blijkt niet het geval. Lotto-Intermarché bevestigt zijn opgave op sociale media. "Milan Menten komt niet aan de start van etappe 5 in de Giro. Zoals verschillende renners van onze ploeg werd Milan ziek de afgelopen week. Milan reisde naar Bulgarije en Italië in de hoop dat hij volledig zou genezen onder de supervisie van onze doktors."

Het was duidelijk ijdele hoop. "Dat is niet mogelijk gebleken", moeten ze bij zijn ploeg toegeven. "Hij voelt zich te ziek om de Giro verder te zetten. We wensen Milan een veilige vlucht terug naar België en hopen hem vlug weer te zien koersen." Eerder had ook al De Lie opgegeven: zijn situatie is ook op sportief vlak wellicht het meest ontgoochelend. Zo zit Lotto-Intermarché in de hoek waar de klappen vallen.