Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

Thibau Nys weet zelf wat het is om te revalideren en nu staat een van zijn ploegmaats voor die opdracht. Albert Philipsen kwam op training ten val aan een snelheid van 80 kilometer per uur.

De gevolgen zijn navenant. Philipsen heeft een drietal foto's van zichzelf online geplaatst nadat hij verzorgd werd in het ziekenhuis. Op twee hiervan toont hij een positieve ingesteldheid, maar de middelste afbeelding maakt duidelijk hoe het zit. Er zijn stevige verwondingen op zijn gezicht en lichaam en er is verband aangebracht op schouder, elleboog, handen en rechterbeen.

"Ik maakte vrijdag een lelijke val op training. Op het ene moment was ik aan het afdalen aan 80 km per uur en het volgende moment lag ik alleen op de grond, half bij bewustzijn. Ik gebruikte het kleine beetje adrenaline dat ik nog had om de hulpdiensten te bellen, terwijl het bloed langs mijn gezicht liep", doet Philipsen het schokwekkende verhaal.

Philipsen snel gevonden na zijn val

De amper 19-jarige Deen was danig onder de indruk. "Dit is de eerste keer dat ik bang was na een valpartij", moet hij toegeven. "Gelukkig werd ik snel gevonden. Een groep mensen zijn schitterend met de situatie omgegaan tot de ambulance arriveerde." Daarna namen medische professionals het over en werd Philipsen de eerste zorgen toegediend.

Philipsen heeft gelukkig niets gebroken en er zijn ook geen interne bloedingen. Door voldoende rust te nemen zou hij dus moeten herstellen. Thibau Nys leeft in ieder geval hard met hem mee en heeft gereageerd op de Instagrampost van zijn ploegmaat. "Verzorg je goed", schrijft Nys, met daar een hartje aan toegevoegd. Nys duimt voor een volledig herstel.





Lidl-Trek heeft groot talent in zijn rangen

Door de jonge leeftijd is dit gelukkig nog maar de eerste zware blessure in de prille carrière van Philipsen. Dat komt dan wel even hard aan, zoals hij het zelf ook goed verwoordt. Hij is een van de grote talenten bij Lidl-Trek. Zijn toptiennoteringen in de Amstel Gold Race en Ronde van Lombardije zijn bewijs van dat talent.