Analyse Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel komen niet al te veel in elkaars vaarwater. De bedoeling is dat het wel zo zal zijn in de Tour. Extra pigment: voortaan kan Red Bull rekenen op de ex-trainer van Vingegaard.

Dat is het gevolg van het nieuws dat Red Bull-BORA-hansgrohe eerder op de dag heeft aangekondigd, namelijk dat Tim Heemskerk per direct de overstap maakt naar het team. Dit kan perfect omdat Heemskerk de laatste maanden zonder uitdaging zat. De Nederlander had in februari immers zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike aangekondigd.

Was Heemskerk daar wat uitgeblust na een periode van acht jaar? Het kan natuurlijk dat werkgever en werknemer op elkaar zijn uitgekeken. Er leek ook een verschil in visie te zijn ontstaan. Hij kreeg uit bepaalde hoek ook felle kritiek, maar Vingegaard had alleen maar positieve woorden over hem te zeggen. Dat zal de performance coach zeker deugd hebben gedaan. 

Heemskerk heeft veel kennis over Vingegaard

In de Eurosport-uitzending van de vijfde Giro-rit is ook gereageerd op het nieuws van de dag. "Ik zou dan denken dat het al een tijdje de bedoeling is geweest om naar Red Bull te gaan. Hij is er nu wel eventjes uit geweest. Dit zijn mannen die heel dicht op het vuur zitten en heel veel kennis hebben, in dit geval over Vingegaard", aldus Karsten Kroon.

De co-commentator alludeert er dus op dat de overstap naar Red Bull altijd al in zijn gedachten zat. Dat is een optie en daar zou Heemskerk dan uiteraard met geen woord over reppen zolang hij nog voor Visma-Lease a Bike werkte. Anders had Red Bull hem moeten uitkopen. Het is ook mogelijk dat Red Bull hem benaderde nadat zijn contract ontbonden was.

Gevoelige overstap naar Red Bull

Daar weten we het fijne niet van, maar Kroon haalt wel een interessant punt aan over alle kennis waar Heemskerk over beschikt met betrekking tot Vingegaard. "Dat is waardevolle informatie." Ze zouden het bij Visma-Lease a Bike niet waarderen als hij die informatie nu zomaar eventjes gaat delen met een grote concurrent. 

"Ik heb geen idee wat voor contracten zo'n mannen hebben", werpt Kroon nog op over Heemskerk. De man die ooit voor Rabobank en Saxo Bank haalde vervolgens het voorbeeld aan van werknemers die na het ontbinden van hun contract voor een termijn van één of twee jaar niet meer in dezelfde sector aan de slag mogen gaan.

Kort na vertrek bij Visma al nieuwe ploeg

Kwestie om er zeker van te zijn dat niet onmiddellijk vertrouwelijke informatie wordt doorgespeeld. Het is wel duidelijk dat Visma-Lease a Bike en Heemskerk bij de afhandeling van hun verbintenis geen dergelijk akkoord hebben gesloten. Drie maand na zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike kondigt Red Bull-BORA-hansgrohe immers zijn komst aan.

Als dit juridisch niet sluitend zou zijn, zou dat ook niet gebeuren. Is dan wel vastgelegd wat Heemskerk wel of niet verder mag vertellen? Heemskerk mag in elk geval gaan en staan waar hij wil, ook bij een concurrent. Het is sowieso al een voordeel dat hij Vingegaard goed kent. Er mag wel vanuit gegaan worden dat Heemskerk als professional niets doorspeelt wat ze bij Visma-Lease beschouwen als info over hun interne werking.

Best gewoon met Red Bull-renners aan de slag

Het beste wat Heemskerk kan doen is om zich gewoon te focussen op het zo goed mogelijk trainen van de Red Bull-renners. Mogelijk krijgt hij ook Remco Evenepoel in zijn 'portefeuille'. Dat is de beste manier voor Heemskerk om beste vrienden te blijven met zijn voormalige werknemer en om zijn imago van toptrainer in de wielerwereld te behouden. 

Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

14:50
19:35
18:36
13:05
16:50
15:50
12:05
08:20
11:06
10:20
09:20
07:50
07:20
07:00
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
11/05
11/05
11/05
11/05
11/05
11/05

