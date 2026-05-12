Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

Arnaud De Lie heeft het in de Giro bijzonder moeilijk door ziekte net voor de start van de Italiaanse grote ronde. Die problemen zijn een week later nog altijd niet helemaal opgelost.

Op de vlucht richting Bulgarije voelde Arnaud De Lie zich steeds zieker worden en de kopman van Lotto-Intermarché liet de ploegenpresentatie aan zich voorbij gaan. In de eerste drie ritten bengelde hij vooral achteraan het peloton.

Campenaerts hielp De Lie uit de nood in de Giro

De Lie had het in de derde etappe bergop moeilijk en zijn goede vriend en ex-ploegmaat Victor Campenaerts probeerde hem nog te helpen door zijn bidon over te nemen en daarna ook nog een plakbidon te geven.

Voor Campenaerts was het de normaalste zaak van de wereld. "Naast wielrenners zijn we ook gewoon mensen die in een peloton zitten. Als je dan ziet dat een vriend van jou een moeilijk moment heeft, dan schiet je te hulp", zegt hij bij Sporza.

De Lie nog niet hersteld van ziekte

Voor De Lie was het uiteraard minder aangenaam. "Ik zat op dat moment à bloc. Het was een heel slechte dag voor mij. De maagproblemen van De Lie zijn ook nog altijd niet van de baan, hij voelt zich nog altijd niet helemaal fit. Als De Lie voluit moet gaan, dan merkt hij ook dat er weinig tot niets in zijn benen zit.

"Mijn maag is ook nog niet super. Ik kan wel eten, maar niet alles gaat naar mijn benen." Beterschap lijkt er dan ook nog niet op komst voor De Lie, terwijl zijn kansen op ritwinst alsmaar kleiner worden.



Lees ook... Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt ›

Kan De Lie nog eens sprinten voor de zege in de Giro?

De vierde etappe zou een sterke sprinter als De Lie op papier moeten liggen. Maar aan de ritzege denkt de kopman van Lotto-Intermarché niet. Gewoon de finish halen is voor De Lie al een doel op zich.

Het zal voor De Lie dan wellicht donderdag moeten gebeuren, in de zesde rit naar Napels en de laatste kans voor de sprinters deze week. Er zijn dan heel weinig hoogtemeters onderweg, waardoor De Lie in het peloton zou moeten kunnen blijven en voor de zege sprinten.