Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

Lotto-Intermarché gaat verder in de Giro zonder Arnaud De Lie, hun kopman moest opgeven door ziekte. En ook bij Milan Menten blijven er twijfels, ook hij staat op de rand van opgeven.

De Lie stapt toch uit de Giro

De lijdensweg van Arnaud De Lie bleef maar duren in de Giro en in de vierde etappe heeft hij dan toch de stekker eruit getrokken. Er was hoop bij Lotto-Intermarché dat hij na de rustdag beter zou zijn, maar De Lie bleef last hebben van zijn maag.

En dus zat er niets anders op voor De Lie dan op te geven. Hij zal zich nu focussen op herstel en zich klaarstomen voor volgende doelen. Dat zijn onder meer de Ronde van Wallonië (1 tot 5 juni) en de Tour de France (4 tot 26 juli).

Menten gaf twee keer over tijdens vierde etappe

De opgave van De Lie lijkt echter niet het einde te zijn van de ellende voor Lotto-Intermarché. Want ook over Milan Menten blijven er zorgen. Hij kwam in de vierde etappe als voorlaatste over de streep, op meer dan 18 minuten.

"Vandaag hing het ook aan een zijden draadje voor Milan Menten. Want ik hoor dat hij tijdens de etappe twee keer heeft moeten overgeven", zegt ploegleider Pieter Vanspeybrouck bij Sporza.

Moet Menten ook opgeven in de Giro?

Menten was net als De Lie ziek geworden na de Famenne Ardenne Classic. Hij reisde een dag later af naar de start van de Giro in Bulgarije, maar blijft sukkelen met maagklachten. En dus moet er wellicht ingegrepen worden.



"We moeten vanavond eens bekijken of het verstandig is om Milan in de Giro te houden", stelt Vanspeybrouck dan ook. Als Menten ook zou opgeven, blijft Lotto-Intermarché nog met zes renners over.



Lees ook... Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws ›

Lennert Van Eetvelt doet het wel uitstekend en staat zevende in het klassement, verder zijn er ook nog Toon Aerts, Joshua Giddings, Simone Gualdi, Lorenzo Rota en Jonas Rutsch in de Giro voor Lotto-Intermarché.