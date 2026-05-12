Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

Tim Merlier begint in de Ronde van Hongarije aan zijn eerste rittenkoers van het jaar. Voor Merlier is het ook de start van zijn voorbereiding richting de Tour, met enkele opvallende wedstrijden op het programma.

Voor Tim Merlier is 2026 al een apart seizoen, doordat hij nog maar amper in actie is gekomen. Pas op 22 maart reed Merlier met de GP Monseré zijn eerste koers van het seizoen, Merlier werd toen 19de.

Weinig gekoerst, wel al twee keer gewonnen

Een knieblessure verstoorde de winter van de voormalige Belgische en Europese kampioen, waardoor hij pas laat aan zijn seizoen kon beginnen. Op 8 april schoot Merlier wel al een eerste keer raak in de Scheldeprijs.

Daarna werd Merlier nog 45ste in Parijs-Roubaix en was hij ook met grote dominantie de beste in de Ronde van Limburg op 15 april. Sindsdien kwam Merlier niet meer in actie, deze week rijdt hij wel de Ronde van Hongarije (13 tot 17 mei).

Programma Tim Merlier

Voor Merlier is het een debuut in de Hongaarse rittenkoers, waar hij mikt op ritwinsten. Daarna volgt er voor Merlier een weekje rust en zal hij de GP Criquielion (24 mei) en de Antwerp Port Epic (25 mei) rijden.

Na een welicht stage van zo'n twee weken zal Merlier daarna de Baloise Belgium Tour (17 tot 21 juni) rijden, zijn traditionele rittenkoers voor de Tour. Voor de Tour de France (4 tot 26 juli), zal Merlier dan nog het BK op de weg rijden op 28 juni.