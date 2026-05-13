Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

Voor Arnaud De Lie is het einde verhaal in de Giro. Wat nu? Bij een mental coach langsgaan, zou volgens Bobbie Traksel geen onoverbodige luxe zijn.

Wat moeten we nu denken van het seizoen van Arnaud De Lie? Hij heeft dit jaar al flarden van zijn kunnen laten zien. Hij werd tweede in een Tirreno-rit en vierde in in Flanders Fields. Begin deze maand was er dan eindelijk die eerste zege, maar een ziekte deed de Giro volledig in de soep draaien. Waardoor voor de Tour toch ook wat voorbehoud aangetekend mag worden.

In principe is de Ronde van Wallonië begin juni de volgende koers voor De Lie. Daarna gaat het dan via de Copenhagen Sprint naar de voorbereiding op de Tour; Naast zijn reeds vernoemde uitslagen zat zijn voorjaar ook vol tegenvallende dagen. Heel veel vertrouwen over zijn Tour-deelname kan Lotto-Intermarché dus niet hebben.

Opgave De Lie geen verrassing

Eerst echter nog eens stilstaan bij zijn opgave in de Giro. Dat deden ze in het Eurosport-programma Kop over Kop. De opgave kwam natuurlijk niet als een verrassing. "Hij was een van de eersten die gelost waren op de klim", zegt oud-wielrenner Bobbie Traksel over het verloop van de vierde etappe van De Lie. In vorige ritten waren er ook alarmsignalen.

"Hij heeft nog gewonnen in België en is daarna ziek geworden", is Traksel op de hoogte van wat er na de Famenne Ardenne Classic gebeurde. "Hij zal nu zijn fiets voor een tijdje aan de wilgen hangen en kan op zoek naar een mental coach." Met het laatste deel van die uitspraak komt Traksel stevig uit de hoek: hij vermoedt ook een psychisch probleem.

Zit het tussen de oren bij De Lie?

Zit het bij De Lie tussen de oren en komt hij daardoor in het voorjaar zo matig voor de dag? In elk geval is het een wederkerend fenomeen. In 2025 bereikte De Lie zijn topvorm pas vanaf augustus. In 2024 stak hij zijn neus weer aan het venster met een zege op het BK. Zo lijkt De Lie telkens pas laat op gang te komen.