🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het regent pijpenstelen in de aanvangsfase van de vijfde Giro-rit... en dan heeft Victor Campenaerts nog zin om er in te vliegen. Nadat hij werd ingerekend, werd het nog een krankzinnige finale tussen de koplopers. Ondertussen spurtte Tim Merlier naar winst in Hongarije.

Kevin Vanbuggenhout

Merlier reageert op overwinning

Tim Merlier is in de wolken met zijn overwinning in Hongarije. Dat blijkt uit zijn reactie op de officiële site van Soudal Quick-Step. "De ploeg heeft vandaag uitstekend werk geleverd en daar wil ik de jongens voor bedanken. In de finale raakten we elkaar even kwijt, maar we zijn nooit in paniek geraakt. Alberto Dainese en Bert Van Lerberghe deden het fantastisch. Daarna bracht Bert me perfect in positie op 500 meter van de meet en kon ik mijn sprint op het juiste moment lanceren."

Merlier bedankte dus Dainese en Van Lerberghe. Een mooi gebaar van de topsprinter, want het gebeurt niet altijd dat de winnaar er zo specifiek twee mensen uithaalt om te loven. Ondanks dat Merlier pas laat aan zijn seizoen kon beginnen, lijkt hij toch weer onder stoom te komen. "Het is mooi om al drie overwinningen te pakken, zeker omdat die allemaal binnen één maand kwamen. De gele trui is een mooie bonus en ik kijk ernaar uit om die donderdag te dragen." Merlier is immers de eerste leider in de Ronde van Hongarije.

Kevin Vanbuggenhout

Arrieta klopt nieuwe roze trui in krankzinnige finale

De verwachte aanval van Pellizzari is er na het controlerende werk van Red Bull niet gekomen. De verwachte scherprechter baarde zo een muis. Daarna liep de kloof tussen aanvallers Arrieta en Eulalio en het peloton wel vele minuten op. Lidl-Trek gaf zo de roze trui van Giulio Ciccone helemaal uit handen. Opnieuw een nieuwe leider dus in de Giro: het roze ging sowieso naar Eulalio.

Daarna werd het nog een knotsgekke strijd tussen de twee vluchters. Arrieta schoof onderuit in een bocht. Gewonnen spel voor Eulalio denk je dan, maar de Portugees kwam zelf ook nog ten val. Het meest straffe moest dan nog komen. Op twee kilometer van het einde reed Arrieta nog even verkeerd. Was het deze keer dan zeker beslist? Neen, want in de oplopende slotmeters viel Eulalio stil en ging Arrieta nog erop en erover. De ritzege dus voor Arrieta, het roze voor Eulalio.

Kevin Vanbuggenhout

Merlier superieur in eerste rit in Hongarije

Er is nog meer dan de Giro, want de Ronde van Hongarije is vandaag ook begonnen. Daar werd in de eerste etappe met aankomst in Békéscsaba een massasprint verwacht. Die verwachting werd ook ingevuld. Aan de zijkant van de weg deed UAE voortreffelijk werk om Juan Sebastian Molano in stelling te brengen. Aardig voor hem, maar zo kreeg naast hem ook Tim Merlier de vrije baan.

Daar weet de snelle man van Soudal Quick-Step wel raad mee. Zijn intrinsieke snelheid ligt in de sprint nog veel hoger en dat bleek ook. Merlier kwam als een raket naar voren geschoten en won met twee vingers in de neus. Hij gaf op superieure wijze de rest het nakijken. Molano nam genoegen met de tweede plaats, Bauhaus kwam als derde over de meet. Voor Merlier is het zijn derde zege in vijf koersdagen: hij heeft zo al meer dan de helft van al zijn koersen in 2026 gewonnen. 

Kevin Vanbuggenhout

Campenaerts opnieuw ingerekend

Het is uiteindelijk een kopgroep van dertien man geworden waar Campenaerts deel van uitmaakte. De samenwerking vooraan was echter niet optimaal, waardoor de voorsprong nooit heel groot werd. Red Bull-BORA-hansgrohe zette ook een heel aantal pionnetjes op kop van het peloton om de vlucht onder controle te houden. Dat gebeurde dan ook vlekkeloos: de vluchters kregen nooit veel meer dan drie minuten.

Op een van de oplopende stroken voor de Montagna Grande di Viggiano sprong UAE-renner Arrieta weg uit de kopgroep. Eulalio van Bahrein Victorious was de enige medevluchter die nog naar hem toereed. Campenaerts werd alvast weer ingerekend door het peloton. Op dat moment was het nog zo'n vijftig kilometer koersen tot aan de aankomst. Afwachten dus of het werk van Red Bull ertoe leidt dat hun kopman Pellizzari Vingegaard gaat bestoken, of Arrieta en Eulalio toch voorop blijven. 

Nog voor de start van de Giro-rit in Praia a Mare viel er vanuit Belgisch oogpunt al belangrijk nieuws te rapen. Lotto-Intermarché verkondigde dat Milan Menten niet meer van start zou gaan. Voor wie zich ziek voelt, is het inderdaad niet aangewezen om zich vandaag in het Giro-peloton te begeven. Na tien kilometer viel de regen met bakken uit de lucht. 

In dit hondenweer wilde Visma-Lease a Bike opvallend genoeg niet zomaar een groepje laten vertrekken. Blijkbaar wilde de geel-zwarte formatie zelf absoluut iemand mee voorop hebben. Het was voor niemand minder dan Victor Campenaerts weggelegd om in de tegenaanval te gaan. Er was echter niemand die onmiddellijk weggeraakte.

Campenaerts lokt grote namen uit hun kot

Campenaerts legde het tempo zo hoog dat op een gegeven moment tal van ronkende namen in zijn wiel zaten, zoals roze trui Ciccone, witte trui Christen, Gee, O'Connor en zelfs Vingegaard. Een uitgedund peloton rekende deze renners dan weer in. Op de Prestieri, de eerste klim van de dag, kwamen Rubio, Silva en Eulalio als eersten boven.

Campenaerts en Garofoli konden kort na de top aansluiten. Er was echter nog meer volk op komst. Wat gaat dit nog allemaal brengen in deze sowieso geaccidenteerde etappe? Het is moeilijk te voorspellen, zeker met de natte wegen als extra uitdagende factor. We zien in elk geval een heel erg actieve Campenaerts, dat staat nu al wel vast. 



Lees ook... Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

Bron video: HBO Max

Hoe het ook afloopt in de Giro, voor Italië is het sowieso al een gelukkige wielerdag. De 23-jarige Italiaan Manenti heeft immers de vierde en voorlaatste rit in de Ronde van Azerbeidzjan gewonnen. Hij hield in een uitgedund peloton Mulubrhan en Cristian David Pita achter zich. Belgen Inion en Lefevre werden vierde en negende. Fedorov trekt als leider van naar de slotdag. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Giro d'Italia
Victor Campenaerts

Meer nieuws

Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

19:35
Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk Analyse

Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk

20:35
Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

15:50
🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

16:50
Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

14:50
🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

13:05
Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

09:20
🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

12:05
Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

08:20
Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

11:06
Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

10:20
🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

12/05
Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

07:50
Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

07:20
In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

07:00
LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

12/05
Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

12/05
Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

12/05
Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

12/05
Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

12/05
Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

12/05
Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

12/05
Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

12/05
"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

12/05
Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

12/05
Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

12/05
Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

12/05
Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

12/05
Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

12/05
Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

12/05
"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

11/05
"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

11/05
De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

11/05
Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

11/05
Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

11/05
Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

11/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Arnaud De Lie Remco Evenepoel Tim Merlier Bobbie Traksel Milan Menten Jasper Stuyven Van Eetvelt Lennert Tim Heemskerk Florian Vermeersch Wilfried Peeters Mathieu Van Der Poel Arjen Livyns Filippo Baroncini Nathan Van Hooydonck Stan Dewulf Wilco Kelderman Jordi Meeus

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved