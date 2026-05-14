Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step beleeft opnieuw succesvolle weken. Met ritzeges in de Giro en sprintsucces in Hongarije groeit het vertrouwen binnen de ploeg. Toch kijkt CEO Jurgen Foré al nadrukkelijk vooruit naar een volgende uitdaging: extra klimtalent aantrekken.

Succesvol voorjaar voor Quick-Step

Na enkele moeilijkere seizoenen lijkt Soudal Quick-Step opnieuw helemaal mee te draaien aan de top van het internationale wielrennen. De ploeg pakte al twee ritoverwinningen in de Giro d'Italia en ook Tim Merlier blijft winnen. De Europese kampioen sprintte woensdag nog naar succes in de Ronde van Hongarije, zijn derde zege in vijf koersen in 2026.

Voor CEO Jurgen Foré zijn het mooie tijden. In Het Belang van Limburg reageerde hij tevreden op de recente resultaten. “Ik ben blij dat Paul zondag zijn fiets in de lucht stak”, verwees hij naar een ritzege van Paul Magnier. Binnen de ploeg groeit het gevoel dat de hernieuwde sportieve koers stilaan vruchten afwerpt.

Niet alleen de ploeg zelf profiteert van het succes. Ook sponsors zoals Specialized en Castelli krijgen volop zichtbaarheid dankzij de sterke prestaties.

Foré benadrukte hoe belangrijk die overwinningen zijn voor de partners van de ploeg. Zeker voor Castelli, dat dit jaar zijn 150e verjaardag viert, komen de witte leiderstruien en sprintzeges op het perfecte moment.

Geen paniek na vertrek Evenepoel

Het late vertrek van Remco Evenepoel zorgde vorig seizoen voor heel wat onzekerheid binnen de ploeg. Toch ontkent Foré dat er ooit sprake was van echte paniek. Volgens hem werd al langer gewerkt aan een bredere kern met meerdere speerpunten.



“Ik ga het vertrek van Remco zeker niet als excuus inroepen”, verklaarde hij. De ploeg ging vervolgens op zoek naar renners die zelf resultaten konden rijden én tegelijk de sprinttreinen konden versterken. Renners als Jasper Stuyven en Laurenz Rex passen perfect in dat profiel.

Volgende missie: extra klimmers

Hoewel de sprintkern sterk oogt, blijft er volgens Foré nog werk aan de winkel richting grote rondes. De CEO bevestigt dat de ploeg actief op zoek is naar extra klimtalent voor de komende seizoenen. Vooral sterke klimmers met potentieel lijken bovenaan het verlanglijstje te staan.

Interessante pistes voor 2027 zouden bijvoorbeeld renners kunnen zijn met een aflopend contract die financieel haalbaar blijven voor de Belgische formatie. Namen uit de subtop van het klimmerspeloton kunnen daarbij aantrekkelijker zijn dan absolute supersterren.