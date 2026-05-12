🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

Victor Campenaerts is opnieuw aan het vloggen tijdens de Giro, stilaan een traditie tijdens een grote ronde. In zijn nieuwste vlog gaf Campenaerts zo ook meer inzicht in de blessure van zijn ploegmaat Wilco Kelderman, die de Giro moest verlaten.

Victor Campenaerts is aan een digitale detox bezig, maar toch maakt zich tijdens de Giro tijd om te vloggen. Zo gunt de bodyguard van Jonas Vingegaard een blik achter de schermen bij Visma-Lease a Bike in de Giro.

En dan zijn er niet alleen goede momenten, maar ook slechte. Zo moest Wilco Kelderman (35) de Giro verlaten, de Nederlander ging niet meer van start in de vierde etappe door de gevolgen van een valpartij.

Kelderman verdwijnt uit de Giro met gebroken sleutelbeen

In zijn nieuwste vlog onthult Campenaerts ook dat Kelderman zijn sleutelbeen heeft gebroken en daarom uit de Ronde van Italië moet stappen. Een stevige domper voor de Nederlander na een lange voorbereiding.

"Het is heel vervelend om na een goede voorbereiding op een groot doel iedereen achter te moeten laten. Maar, als renner voel je meteen als er iets niet goed zit", zegt Kelderman zelf over zijn opgave.

Ook kopman Jonas Vingegaard vindt het jammer dat Kelderman al zo vroeg de Giro moet verlaten. "We gaan hem de komende dagen missen, maar gezondheid is het belangrijkste", stelde de Deen.





Waarom maakt Campenaerts een vlog tijdens de Giro?

Campenaerts gaf bij Sporza ook nog wat meer uitleg over het doel van zijn vlog. Voor Campenaerts is het belangrijk om als renner ook bij te dragen aan de maatschappij en hij kan dat niet door te winnen.

Dus doet hij het maar door mensen te inspireren en te entertainen met zijn vlog en een blik achter de schermen bij Visma-Lease a Bike. Dat zijn vlog goed ontvangen wordt, is voor Campenaerts ook een motivatie om er mee door te gaan.

En hij verliest er ook weinig energie mee, want een jeugdvriend doet de montage en de persverantwoordelijke bekijkt alles nog eens om er foutjes uit te halen. "Het valt ook goed in de ploeg. Als ik zou voelen dat het een last wordt, dan stoppen we ermee."